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Можно ли строить под ЛЭП?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- У моих знакомых есть дачный участок под линией ЛЭП в пригороде Владивостока. Сейчас они собираются построить на нем коттедж. Говорят, что другие уже давно на своих дачах построили дома, в которых можно жить. Но слышал, что это вредно.

- Специалисты-энергетики считают, что это не только вредно но и опасно для жизни. Когда-то на электрических столбах присутствовали предупреждения: "Не влезай! Убьет"! И надпись сопровождалась трафаретным черепом красного цвета. Вредно и губительно не только прямое прикосновение к проводу, но и сильное электрическое поле. Недолгое пребывание под ЛЭП не может привести к тяжелым последствиям, но длительное проживание обязательно отразится на здоровье.

По нормам существует 25-метровая охранная зона вдоль ЛЭП, в которой строительство капитального жилья и объектов длительного пребывания человека запрещается. Однако энергетики постоянно сталкиваются с нарушениями норм органами архитектуры, которые разрешают ненормативное строительство, да и само население часто строит абсолютно без разрешения.

Чем это плохо?

Энергетики приводят такой пример: на перекрестке ул. Авроровской и тупика Шевченко под самой линией ЛЭП был построен магазин. Его собственник даже в суде умудрился отсудить права на участок, который ему приглянулся, у ОАО "Дальэнерго". При строительстве магазина, наверное, мог бы отступить от крайнего провода хотя бы на 4 метра, но не отступил... Конечно, шансов, что провод оборвется именно в этом месте и упадет на здание не много, но они всегда есть. При обрыве провода должна срабатывать автоматика и отключать линию от источника энергоснабжения, но она не обязательно должна сработать сразу, а тех нескольких минут, которые линия еще будет под током, достаточно, чтобы превратить и здание, и людей, находящихся в нем, в факел. Электрическая дуга, возникающая при контакте здания и провода, в тысячи раз превосходят эффект сварки.

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