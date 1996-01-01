Ипотека-2007: ставки снижены, сроки увеличены

- Хотим купить сыну квартиру по ипотеке. Вот только еще не определились, в какой банк обращаться. Расскажите, на каких условиях кредитные учреждения предлагают ипотечное кредитование?

Практически все банки рассматривают систему кредитование под покупку либо строительство жилья. За минувший год все возможные процентные ставки снижены, сроки кредитования увеличены, сроки рассмотрения заявок сокращены. А все для того, чтобы не сбывался горький пессимизм Воланда и жилищный вопрос не портил наших граждан. По заверению многих банковских экспертов, приморцы все чаще берут ипотечные кредиты в рублях на покупку вторичного жилья, выбирая срок 15 лет как оптимальный. У владивостокцев в чести и ипотечные программы, разработанные специально для сотрудников предприятий, с которыми тот или иной банк подписал соглашение о сотрудничестве.

Хоть коттедж, хоть таунхаус

Потенциальный заемщик должен понять простую истину: если он желает меньшей процентной ставки по ипотечному кредиту, значит, первоначальный взнос будет несколько большим. Если он готов на более высокую ставку, то и первоначальный взнос будет меньше в 1,5-2 раза. Все зависит от личных возможностей и преследуемых целей. Кредитные организации со своей стороны разработали все возможные варианты, чтобы потрафить своему клиенту.

Далькомбанк универсализировал возможную сумму кредита и готов предоставить до 90% от стоимости квартиры либо дома. В рамках продукта "Кредит под залог жилья" (если у заемщика имеется недвижимость) - до 100% стоимости. Соответственно и срок кредитования можно оформить на 30 лет.

Как правило, первоначальный взнос по ипотечной программе от Далькомбанка составляет 10% от стоимости квартиры (дома). Банк предоставляет и кредит без первоначального взноса при одновременном залоге уже принадлежащего заемщику жилья или приобретаемого.

Импэксбанк предоставит ипотечный кредит на 25 лет, в том числе и на приобретение квартиры или жилого дома (коттеджа, таунхауса) с прилегающим земельным участком на вторичном рынке недвижимости. Первоначальный взнос за квартиру составит 10%, за коттедж - 20%.

Импэксбанк готов предложить своим клиентам более выгодный курс покупки иностранной валюты, в случае если покупатель предпочитает кредит в рублях, а продавец желает получить за свою недвижимость, скажем, доллары.

Заинтересованным клиентам в получении займа на любые цели банк предоставляет услугу так называемого ипотечного ломбарда под залог имеющейся недвижимости. В данном случае размер кредита составит от 30 до 70% от рыночной стоимости квартиры.

Кит-Финанс Инвестиционный банк предлагает вступить в ипотеку на срок от 1 года до 30 лет. По различным программам кредитования клиент может выбрать сумму ипотечного кредита, которая напрямую зависит от ставки. В последнее время пользуется популярностью кредит с "плавающей" кредитной ставкой. Если клиента устраивает, что его жилье будет оценено в 50% от стоимости, то банк устанавливает ставку в 10,75% годовых в рублях. Если же заемщик готов на более высокую ставку в 12,75% в рублях, то возможно получение кредита на сумму равную 70%-90% стоимости жилого помещения. Максимальная сумма кредита, которую предоставляет КИТ-Финанс, составляет 60 млн. руб.

Банк "Кедр" выдает ипотечные кредиты на суммы от 150 тыс. до 8 млн. руб., на сроки до 25 лет. В долларах минимальная сумма кредита - $ 13000, а максимальная - $150000. Первоначальный взнос за квартиру составляет до 20%, и такой кредит является стандартным. Есть ли же есть жилье, которое клиент готов отдать в залог, то банк оформляет кредит без первоначального взноса.

Что брать с собой?

Далькомбанк разрешит все вопросы заемщика за 10 дней. Импэксбанк готов это сделать также за 10 дней, но если пакет документов не вызовет нареканий, может дать свое согласие и через 3 дня. КИТ-Финанс и Банк "Кедр" берут от 3 до 5 дней на раздумье.

Направляясь за ипотечным кредитом в банк, не забудьте паспорт, справки из психо- и наркодиспансеров, свидетельства о браке, разводе, рождении детей, справку 2-НДФЛ либо будьте готовы заполнить справку по форме банка, если имеете черный доход. Конечно же, не забудьте свой ИНН и копию трудовой книжки, заверенную на каждом листе печатью и подписью работодателя. Кредиты, как правило, выдают, если стаж составляет не менее года, в том числе 4 месяца на последнем рабочем месте.