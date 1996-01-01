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Сериалы под контролем
Похоже, в Европе решили спасать агонизирующее телевидение. То есть попытаться вернуть к экранам любимую рекламодателями целевую аудиторию, медленно, но верно уходящую в Сеть и онлайновые игры - в частности. Телевидение предлагается сделать по-настоящему интерактивным. Не поздновато ли?
В общем, Евросоюз выделил 7,5 млн евро на трёхлетний проект "Новые медиа для нового тысячелетия" (New Media for a New Millennium - NM2). Под это дело подписались 13 компаний и учебных заведений из Германии, Австрии, Испании, Голландии, Британии, Греции, Финляндии и Швеции - всего восемь стран. B этом списке, пожалуй, самая известная компания.
Что же должно, по идее, получиться? А как раз то самое интерактивное телевидение, о котором писали фантасты: зрители управляют происходящим на экране, редактируют фильмы и передачи, одним словом - подстраивают ТВ под себя, под свои индивидуальные интересы или вкусы.
Это означает примерно следующее. Домохозяйка смотрит любимый сериал, в какой-то момент она узнаёт, что Джон собирается жениться на мотогонщице Мэри, а не на студентке Джулии, которая ей так нравится.
Хозяйка подаёт сигнал (с помощью PC ли, мобильного телефона ли, чего-то ещё - не суть важно), и на экране счастливые Джон и Джулия отправляются в свадебное путешествие.
Координатор NM2 Питер СТОЛЛЕНМАЙНЕР из немецкой Eurescom рассказывает об этом так: "Медиа-продукция в цифровых форматах скоро станет пользовательски управляемой. Этот новый опыт является интерактивным, персонифицированным и основанным на развитии новых идей о нелинейном изложении. Зрители смогут взаимодействовать непосредственно со средой и влиять на то, что они видят и слышат согласно своим личным вкусам и пожеланиям. Пользователи больше не будут пассивными зрителями, а станут активными участниками процесса".
Что касается принципов работы нового медиа, то пока описание наводнено лишь расплывчатыми формулировками, включающими "инновационные инструменты", "сложные алгоритмы", "специальное программное обеспечение" и так далее.
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