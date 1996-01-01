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Минтаевая путина в регионе в самом разгаре

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более 100 судов активно занимаются добычей столь ценного в последние годы сырья, как минтай. Однако пока капитаны судов в районе промысла стараются забить свои трюмы рыбой, на берегу минтай уже делят.

Досье

Совокупный ущерб от браконьерского промысла в Охотоморской экспедиции 2006 г., по некоторым оценкам, составил около $ 466,5 млн. По данным ОАО "Дальрыба", в 2006 г. перелов минтая составил примерно 166 тыс. т при общедопустимом улове (ОДУ) 500 тыс. т.

Как рассказал "ЗР" руководитель департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ, недавно в Хабаровске на эту тему прошло расширенное совещание. Его цель - скоординировать ценовую политику и выработать единые нормы по выходу икры минтая.

Напомним, что созданная Ассоциация добытчиков минтая рекомендует предприятиям показывать норму выхода икры в Охотском море - 4,5%. Примерно такая цифра должна сегодня получаться, если количество полученной икры разделить на количество добытого сырца и умножить на 100. Но в 2005-2006 гг. на некоторых судах этот показатель доходил до 10-12%. В большинстве случаев это значило, что добытого сырца в два раза больше, чем разрешено к вылову. Однако в этом году, возможно, рыбаки не будут демпинговать. По данным на середину февраля, выбор ОДУ в Охотоморской минтаевой экспедиции предприятиями Дальнего Востока составил 25,25%.

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