Лосось-кормилец

В 2007 г. общий допустимый улов (ОДУ) на лосось составляет 414 тыс. тонн - такого количества красной рыбы дальневосточные рыбаки не получали давно. Но, по всей видимости, около 100 тыс. тонн лосося так и останется недобытым.

Горбуша "валом"

Основная часть этого огромного лососевого ОДУ приходится на горбушу. Предполагается, что рыбакам разрешат добыть чуть более 300 тыс. тонн. Основная промысловая нагрузка падет на три региона: Восточная Камчатка, Сахалин и Южные Курилы. Однако уже сегодня ясно, что все 300 тыс. тонн горбуши добыть, а тем более переработать практически невозможно.

"В истории лососевых путин еще не было прецедента, чтобы такой огромный тоннаж был освоен, - заявил главный лососевый прогнозист, профессор ТИНРО-Центра Вячеслав ШУНТОВ. - Для сравнения, в среднем ежегодно все рыбаки Дальнего Востока добывают чуть более 200 тыс. тонн лосося. Поэтому предприятиям не хватит даже перерабатывающих мощностей. Если наш прогноз сбудется и рыба пойдет, как мы ожидаем, то, скорее всего, повторится история, когда было загублено 60 тыс. тонн рыбы. Это случилось на Камчатке, когда брали только икру, а тысячи тонн горбуши гнили на берегу".

Возможно, заявления ученых заставят предприятия готовиться к путине уже сегодня, ведь на кону миллионы долларов возможной прибыли. Хотя многие рыбопромышленники заявляют, что красная путина - своеобразный риск. "Мы уже не раз слышали призывы выставить весь свой флот на лосося, а потом считали убытки. Рыбы не было", - сказали "ЗР" в одной из приморских рыбодобывающих компаний.

Риск лососевой путины больше всех познали камчатские предприятия. Каждый год они берут кредиты под обещанный лосось, и каждый год что-то из предсказаний ученых не сбывается.

Между тем, по мнению профессора Вячеслава Шунтова, наука не может наверняка сказать, будет ли удачным промысел. Невозможно спрогнозировать тайфун, который может порвать ставные невода. Цель научного прогноза - это зарисовка ресурсного объема. "Свой прогноз по лососю на 2007 г. мы делали на основе наполнения нерестилищ и ската молоди. Уверен, что если в океане не будет мора лосося, то данные прогноза вряд ли будут сильно корректироваться", - заявил профессор.

Что касается других видов лососевых, то рыбаки могут рассчитывать на 70 тыс. тонн кеты и 30 тыс. тонн нерки. Также пройдет увеличение ОДУ на чавычу и кижуч, но оно незначительно.

Поймали в морозилке

Есть еще одно принципиальное новшество, которое порадует рыбаков на лососевой путине 2007 г. Большое ОДУ отчасти обусловлено еще и тем, что никаких добавок квот из Москвы рыбаки уже не увидят. "Когда рыбы много, рыбаки обращаются к науке - разрешите добавить ОДУ. Но пока эти уточнения и добавки пройдут все согласования, путина уже кончится. Например, добавляют кету в декабре, но она уже не добывается в это время. Чтобы не терять времени, предприятия под будущую добавку ловят рыбу, перерабатывают и закладывают на хранение. Затем, когда приходит добавка квот, они проводят ее по документам.

Вот такие рыбные "фокусы". С одной стороны, это браконьерство, с другой - способ смягчить огрехи законодательства. В этом году, чтобы избежать подобного, все возможные увеличения лимитов уже вбиты в ОДУ", - говорят ученые.

Остались без хвостов

Что касается Приморского края, то о промышленном лове лосося предприятия могут забыть не только в этом году, но и ближайшие 20-30 лет. По мнению ученых, низкая численность лосевых рыб в Приморском крае обусловлена естественными причинами. По одной из версий, в крае наблюдается миграционная ловушка. Что-то вроде истории с иваси. В пользу этой версии говорит тот факт, что даже в Ольгинском районе, который славится нерестилищами кеты, в некоторые временные периоды кеты вообще не было. И жители даже не знали, что такая рыба заходит к ним в реки. Хотя лет 50 назад лосося в Приморье было много. Согласно исторической справке, до 1945 г. 33 колхоза в среднем ежегодно добывали от 2 до 4 тыс. тонн кеты.

"К сожалению, предприятия края уже не делают ставку на промысел лосося, - огорчен руководитель департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ. - Последний раз 1 200 тонн лосося наши предприятия добыли в 2002 г. С тех пор либо промышленных квот вообще нет, либо они слишком маленькие, чтобы говорить о каком-то развитии этого направления".