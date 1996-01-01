Растет число заявок на участие в приморской выставке-ярмарке "Дальагро. Продовольствие"

Заявки на участие в выставке "Дальагро. Продовольствие" подали 56 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Еще 68 компаний готовят документы и ведут переговоры с организаторами выставки, сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе администрации края. Выставка-ярмарка состоится в рамках третьего приморского продовольственного форума, который начнет свою работу 3 апреля. Также в программе форума - выставка-ярмарка "Этикетка. Упаковка. Склад. Магазин".