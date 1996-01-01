Форум весенних выставок состоится в Хабаровске

С 1 по 4 марта в Хабаровске пройдет форум весенних выставок. Об этом заявил заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр пищевой промышленности и потребительского рынка Сергей ЛОПАТИН. Форум весенних выставок объединит в себе экспозиции "Текстиль и мода-2007", "Весенний подарок", "Туризм, спорт и развлечения", "Мой сад - мое богатство", сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-центре краевого правительства.