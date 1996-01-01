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Продлить зиму и открыть Америку
Расположенное на высоте 1890 м над уровнем моря, это озеро признано одним из самых красивых в мире и очень популярно у туристов. А окружающие его горы Сьерра-Невада привлекают сюда еще и любителей крутых виражей.
Около двух десятков горнолыжных курортов, раскинувшихся вокруг Тахо, - от Хевенли с его пологими, кажущимися бесконечными склонами, до Скво-Вэлли - мекки настоящих экстремалов и фрирайдеров, рассчитаны на любые запросы туристов. Быстроходные гондолы, скользящие по глади озера, оперативно перевозят с одного курорта на другой, позволяя разнообразить отдых. Широкие и идеально ровные трассы обеспечивают великолепное катание (в том числе внетрассовое), а "волны" и искусственные горки для прыжков добавляют необходимой "перчинки". Кстати, все необходимое снаряжение можно приобрести на месте (несмотря на открытие сезона, традиционной для этого времени года распродажи никто не отменял) или взять на прокат, испытав демо-новинки лучших мировых брендов.
Насладившись катанием и великолепными панорамными видами, туристы расслабляются в одной из многочисленных дискотек, казино или SPA-зоне у подножья гор. При желании можно посетить расположенный в 3-4-х часах езды от Тахо Сан-Франциско или испытать удачу в столице соседнего штата Невада Лас-Вегасе. Живописная дорога в столицу игорного бизнеса проходит через знаменитые исторические городки Калифорнии, замки и природные заповедники. А вертолетный тур по Гранд Каньону из Лас-Вегаса щекочет нервы не меньше "черного бриллианта" Тахо.
Впрочем, несмотря на все прелести американского отдыха, число посещающих эту страну приморцев не так велико. Многих смущает процесс визирования.
"Слухи о том, что в США очень сложно открыть визу, сильно преувеличены, - говорит зам. директора туристической компании "ДАБЛ СТЕП ТРЭВЛ" Юлия КУШНАРЕВА. - Сложности, безусловно, есть, но они касаются в основном тех, кто не имеет постоянной работы и не располагает никакой собственностью. Если же вы можете подтвердить свою финансовую состоятельность и законопослушны, то получить визу вполне реально. Другое заблуждение связано с дороговизной перелета и проживания в Америке. Это не так. Авиабилет в тот же Сан-Франциско и обратно стоит всего 40 640 руб. (и это на прямой рейс Korean Air с одной посадкой в Сеуле!), а весьма приличный гостиничный номер в этом городе можно снять менее чем за $100. Перелет Владивосток-Пекин-Владивосток еще больше удешевляет тур: накануне Нового года авиабилет до Нью-Йорка с остановкой и посещением Сан-Франциско обошелся нашим туристам всего в 33 000 руб. И это в пик сезона!"
Побывать на калифорнийских виноградниках, попытавшись уловить разницу между американским и французским colombard, прогуляться в лесу гигантских секвой, пройтись по мостовой Голливуда, "подсмотреть" за жизнью знаменитых обитателей Беверли-Хиллз и воочию увидеть дома МАДОННЫ и Элвиса ПРЕСЛИ - разве этих поводов недостаточно, чтобы открыть, наконец, для себя Америку?
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