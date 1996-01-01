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Брак и на распродаже брак
- На распродаже я купила джинсы и осенние сапожки. При расчете продавец меня предупредил, что, если мои покупки окажутся ненадлежащего качества, вернуть их я не смогу, потому что купила вещи с большими скидками. Законно ли это?
- Согласно статье 25 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель вправе в течение 14 дней, не считая дня покупки, обменять непродовольственный товар надлежащего качества, не подошедший ему по форме, размеру, расцветке, фасону, габаритам или комплектации, на подходящий. А при отсутствии такового - сдать товар продавцу.
Что же касается товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены при продаже, то право потребителя на возврат или обмен действует в течение всего гарантийного срока. А при его отсутствии - в течение двух лет. Ограничивать данные права потребителя, в том числе и в отношении товаров, реализованных на распродаже, продавец не вправе.
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