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Аромат женщины
- Как выбрать аромат, который подойдет именно тебе? Бывает, что купишь духи, которые безумно понравились у подруги, а подушишься сама и понимаешь, что это не твое...
- Специалисты советуют выбирать духи в первой половине дня. Утром нос более чувствителен к запахам. И наберитесь терпения, покупка духов не простое дело.
Не покупайте духи, не попробовав их предварительно. Не нюхайте больше 5 ароматов за раз, т.к. восприятие притупляется. Никогда не нюхайте духи прямо из флакона. Пшикните немного на кусочек бумаги или носовой платок, положите в карман и достаньте через час: запах должен раскрыться. Если духи вам приглянулись, обязательно испробуйте их на себе, т.к. духи, приводящие вас в восторг на бумаге, могут вызывать головную боль при контакте с вашей кожей.
Пробуйте духи на запястье или в сгибе локтя, там, где близки кровеносные сосуды: духи реагируют на тепло. Через 10 минут вы сможете установить, какой эффект возникает при контакте духов с запахом, источаемым вашей кожей. Обязательно просите пробники. Они выпускаются чаще всего в виде колбочек, содержащих 1-1,5 ml духов. Их хватает на несколько раз, что позволит вам поразмыслить и окончательно решить, нравится ли вам данный запах. Если вы пользуетесь духами каждый день, большие флаконы созданы специально для вас, если же вы приберегаете запах для исключительных случаев, выбирайте маленький формат, т.к. духи обладают способностью стареть и портиться.
И еще один маленький совет: сделайте марлевый пакетик, наполните его молотым кофе и возьмите с собой в магазин. Нюхайте кофе в промежутке между пробой различных духов, это восстанавливает способность воспринимать запахи.
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