www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Аромат женщины

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Как выбрать аромат, который подойдет именно тебе? Бывает, что купишь духи, которые безумно понравились у подруги, а подушишься сама и понимаешь, что это не твое...

- Специалисты советуют выбирать духи в первой половине дня. Утром нос более чувствителен к запахам. И наберитесь терпения, покупка духов не простое дело.

Не покупайте духи, не попробовав их предварительно. Не нюхайте больше 5 ароматов за раз, т.к. восприятие притупляется. Никогда не нюхайте духи прямо из флакона. Пшикните немного на кусочек бумаги или носовой платок, положите в карман и достаньте через час: запах должен раскрыться. Если духи вам приглянулись, обязательно испробуйте их на себе, т.к. духи, приводящие вас в восторг на бумаге, могут вызывать головную боль при контакте с вашей кожей.

Пробуйте духи на запястье или в сгибе локтя, там, где близки кровеносные сосуды: духи реагируют на тепло. Через 10 минут вы сможете установить, какой эффект возникает при контакте духов с запахом, источаемым вашей кожей. Обязательно просите пробники. Они выпускаются чаще всего в виде колбочек, содержащих 1-1,5 ml духов. Их хватает на несколько раз, что позволит вам поразмыслить и окончательно решить, нравится ли вам данный запах. Если вы пользуетесь духами каждый день, большие флаконы созданы специально для вас, если же вы приберегаете запах для исключительных случаев, выбирайте маленький формат, т.к. духи обладают способностью стареть и портиться.

И еще один маленький совет: сделайте марлевый пакетик, наполните его молотым кофе и возьмите с собой в магазин. Нюхайте кофе в промежутке между пробой различных духов, это восстанавливает способность воспринимать запахи.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru