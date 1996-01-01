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Долой пену для бритья!..
- Впереди праздники, а значит, снова придется мучиться с выбором подарков. Интересно, что советуют по этому поводу психологи - как выбрать вещь с учетом характера человека?
- Самое ценное и важное в подарке - это то, с каким чувством его дарят. Подарком можно выразить любовь и уважение, сделать тонкий намек, спровоцировать изменения в жизни, обидеть и даже оттолкнуть от себя человека. Ведь подарок - это вещь, которая передается безвозмездно, но с неким чувством, - говорят специалисты Психологического цента семейного консультирования и системных решений Игорь и Светлана КЛИМЕНКО.
Психологи считают, что подарки связывают людей как невидимые нити. Так происходит, например, в партнерских отношениях. Мужчина дарит женщине цветы, и она в какой-то степени становится обязанной ему. Возникает потребность что-то подарить взамен, как бы вернуть долг. И если женщина хочет продолжать отношения, то она может сделать ответный подарок, возможно, даже более значимый.
Чтобы не ошибиться в выборе, прежде всего, нужно настроиться "на волну" того, кому он предназначается, и определиться, с какой целью вы делаете подарок и что вы хотите проявить в этих отношениях.
Итак, сначала давайте определимся, что же преподнести мужу или близкому человеку?
Интересный подарок
Если вы знаете его не один год, то вопрос, "что тебе подарить?", приобретает сакральный смысл. Традиционный джентльменский набор им от вас давно получен и использован. Долой пену для бритья в подарочной упаковке! Ваш мужчина достоин лучшего. Вспомните его интересы. Рыбалка, охота, футбол? Подарите ему новый спининг, атлас охотничьих угодий, фирменные бутсы. Такой небанальный подход он оценит обязательно.
Подарок-напоминание
Мы любим дарить своим мужчинам парфюмерию, и одеколон на 23 февраля стал классикой. Для чего мы делаем такой подарок? Чтобы любимый благоухал? Верно, но лишь отчасти. Парфюмом принято пользоваться постоянно. И теперь представьте: каждое утро, взяв в руки пахучий пузырек, он вспоминает вас... Это усилит между вами связь, а что может быть лучше для укрепления отношений?
С изюминкой
Если свою половинку вы встретили недавно и еще не успели выяснить все о его увлечениях, не рискуйте - можете нарваться на непонимание или полноценный конфликт. Даже в обычном, на первый взгляд, подарке может быть своя изюминка. Диск с той самой песней, которую он частенько напевает. Составленный флористами специальный "мужской" букет, где каждый компонент говорит о присущих ему замечательных качествах (только в этом случае все должно быть озвучено, не факт, что он знаком с языком цветов). Коробка кубинских сигар - пусть почувствует себя английским лордом.
Если друг оказался вдруг
Без чувства юмора. Такому не стоит дарить забавные открытки и маленькие смешные пустячки в большой красивой упаковке. Обидится на всю жизнь.
Человеком, у которого все есть. В таком случае выбор становится особенно сложным. Удивить такого непросто. Но именно для него будет иметь большую ценность эмоционально наполненный подарок. Это может быть элегантный брелок для ключей от новой квартиры, оплетка на руль любимого "Мерседеса".
Извини, но...
Ваш подарок не принимают? Возможно, ваш друг или любимый просто не умеет брать. Это проблема психологическая. Как правило, субъект, не принимающий подарки, ставит себя чуть выше других и не хочет брать на себя никаких обязательств. Но, скорее всего, ошибку допустил именно даритель. Не стоит забывать, что все "подарочные отношения" строятся по принципу баланса, и если речь идет о деньгах, то потратить надо примерно столько, сколько он мог бы потратить на вас.
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