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E-mail празднует 35-летие
Электронной почте исполнилось 35 лет. Сегодня это самый популярный сервис пользователей Интернета.
Первую почтовую программу для пересылки сообщений в 1971 году создал Рэй ТОМЛИНСОН, сотрудник компании "Bolt Beranek and Newman, Inc." По признанию автора электронной почты, тестируя программу, он отправлял сам себе с компьютера на компьютер бессмысленные наборы букв. Привычный для пользователей символ @ вошел в обиход через год. Эта клавиша обозначала английский предлог at.
Через некоторое время благодаря Ларри РОБЕРТСУ появилась более простая программа для работы с почтой, которую сейчас мы бы назвали "почтовым клиентом". Она позволяла создавать и сортировать списки писем, пользователь мог выбирать и читать требуемое сообщение, сохранять послание в файле, а также пересылать электронные письма на другой адрес или автоматически отвечать на полученное послание. В 1979 году в электронной почте появился первый "смайлик". Разнообразить сухие компьютерные тексты предложил Кевин МАККЕНЗИ. Несмотря на бурную дискуссию среди приверженцев и противников нововведения, смайлики вскоре стали очень популярны среди пользователей. В 1994 году электронная почта впервые была использована для рассылки рекламных объявлений. Первый "спам" отправила адвокатская контора из Аризоны "Canter & Siegel". Первоначально это была реклама лотереи и грин-кард.
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