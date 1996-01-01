Цены на недвижимость в Москве могут упасть на 40%

В ближайшие год-два цены на недвижимость в Москве могут упасть более чем на 40%, утверждают аналитики "Ингосстраха", подготовившие оценку "справедливой цены недвижимости" в столице. По оценке страховщиков, "равновесная" цена одного квадратного метра жилья в Москве находится в диапазоне от $2500 до 3000. В ближайшем Подмосковье цена одного квадратного метра должна быть в диапазоне $2300-2400. Таким образом, можно ожидать, что в ближайшие год-два цены на недвижимость в Москве могут упасть более чем на 40% по сравнению с сегодняшней средней ценой в 4200 за кв. метр.