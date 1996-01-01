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Миллионным гарантиям дали "зеленый свет"
На прошлой неделе Президент России Владимир ПУТИН подписал закон "О внесении изменений в Федеральный Закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Как уже сообщал "ЗР", главным нововведением, которое затрагивает интересы туристов и туристических компаний, стали финансовые гарантии для туроператоров.
Закон был принят Государственной думой 17 января 2007 г., через неделю одобрен Советом Федерации. Президент оставил размер финансовых гарантий без изменений: 500 тыс. руб. для туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма, 10 млн руб. - для "международников" (такая же сумма предусмотрена для тех, кто занимается и внутренним, и международным туризмом). Однако с 1 июня 2007 г. по 1 июня 2008 г. действует переходный период - в течение этого срока сумма финансовых гарантий для туроператоров, работающих в международной сфере, будет составлять 5 млн руб.
Споры вокруг документа шли несколько месяцев. Выиграют ли туристы от нового закона - покажет время. Для этого необходимо тщательно проработать механизм финансового обеспечения. В то же время многие приморские туроператоры, так же как их коллеги из других регионов России, полагают, что размер гарантий сильно завышен: судя по всему, составители законопроекта исходили из оборотов крупных московских туроператоров.
Поэтому вполне вероятно, что новый закон приведет к уменьшению числа туроператоров и переделу туристического рынка, особенно в регионах. Кроме того, возможен рост цен на заграничные туры, поскольку средства, потраченные туроператорами на обеспечение финансовых гарантий, будут заложены в стоимость турпутевки.
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