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Туристы наполняют краевой бюджет
В 2006 г. Приморье посетили около 100 тыс. иностранных туристов, от которых край получил 6,8 млрд руб. Если прибавить доходы от внутреннего туризма, получим 7,5 млрд руб. - такую сумму принесла в бюджет Приморского края туристическая отрасль. По сравнению с 2005 г. прирост составил 1,8 млрд руб.
Прибыль от туризма подсчитали в департаменте международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края. По данным департамента, наибольший интерес иностранные туристы проявили к экскурсионно-познавательным турам, экологическим и приключенческим маршрутам, большой популярностью пользовались охота, рыбалка и сплав по рекам.
В прошлом году в Приморье побывали порядка 7 тыс. туристов из Японии, 8,3 тыс. из Республики Корея и 74,5 тыс. из КНР. Несмотря на то что китайские туристы сохранили пальму первенства, в количественном отношении их стало меньше (в 2005 г. Приморье посетили более 117 тыс. китайцев, в 2004 г. - около 178 тыс.). Судя по всему, это связано не только с отменой разовых загранпаспортов для граждан Китая и запретом на посещение казино, но и с тем, что Приморье теряет привлекательность для жителей Поднебесной.
В свою очередь, за границей в прошлом году побывали почти 769 тыс. приморцев, которые ответили соседям взаимностью: самыми востребованными были туры в Китай, Республику Корея и Японию. Увеличилось число туристов, посетивших Вьетнам и Таиланд, - специалисты связывают это с открытием прямого авиасообщения из Владивостока в указанные страны.
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