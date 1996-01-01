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На Дальнем Востоке прошел HP ProLiant Advantage Tour
В столице Приморья прошел двухдневный семинар HP ProLiant Advantage Tour. Это техническое мероприятие, в рамках которого специалисты ИТ-служб имеют возможность ознакомиться со всем спектром серверных решений HP ProLiant и HP BladeSystem, получить исчерпывающую информацию о новых продуктах и оценить их преимущества.
Запуск программы HP ProLiant Advantage Tour состоялся в январе 2004 года. Стартовав в Москве, команда специалистов компании HP побывала в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Перми, Мурманске, Уфе, Ярославле, Волгограде, Казани и Красноярске. В 2006 году семинары HP ProLiant Advantage Tour были организованы в Архангельске, Тюмени и Калининграде, в июле маршрут прошел через Липецк. Новый 2007 год открывается двумя семинарами - в Краснодаре и Владивостоке.
Во Владивостоке мероприятие, проходившее в комфортной обстановке гостиницы "Хендэ", одной из крупнейших в городе, собрало внушительную аудиторию. За два дня семинар посетило около 100 человек из числа партнеров и заказчиков НР в Приморском крае. Компания НР на территории бывшего СССР активно работает уже более 30 лет. Сейчас компания представлена во всех федеральных округах России, а также имеет офисы в Башкортостане и Татарстане. В Хабаровске с мая 2006 года работает Дмитрий ЕРОШЕНКО - официальный представитель компании HP.
Он отвечает за привлечение новых заказчиков, маркетинговую политику, развитие отношений с локальными партнерами и продвижение решений НР в Дальневосточном федеральном округе. Именно Дмитрий Ерошенко и открыл семинар HP ProLiant Advantage Tour во Владивостоке.
Основной частью мероприятия стал рассказ об архитектуре серверов НР, который провел Константин АНДРЕЕНКО - консультант отдела по подготовке технических решений, НР-Россия. Он подробно описал возможности решений HP ProLiant и HP BladeSystem, которые являются основой для создания и развития ИТ-инфраструктуры любого современного предприятия. Они позволяют значительно снизить издержки на поддержание ИТ-инфраструктуры; создать гибкую и управляемую ИТ-среду, которая полностью удовлетворяет текущие потребности бизнеса в вычислительных мощностях.
По окончании мероприятия все участники получили компакт-диск с учебным курсом и дополнительными материалами, а также возможность лично задать вопросы специалистам НР и Intel.
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