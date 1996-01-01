В этом году строители остались без госфинансирования

Минэкономразвития и Минфин отказались согласовывать соответствующий проект постановления правительства, предложенный Росстроем и Минрегионом, так как на льготы для застройщиков нет средств в бюджете этого года. Предполагалось, что застройщики получат госгарантии на кредиты, а процентные ставки по ним будут субсидировать из средств федерального и региональных бюджетов. Однако проект постановления еще не поступил в правительство, а на днях Минфин и Минэкономразвития прислали на него ряд замечаний.