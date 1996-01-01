Двести дачников уже амнистированы

Управление Росрегистрации по Приморскому краю, согласно закону о дачной амнистии зарегистрировало уже более 200 прав граждан.

В течение нескольких последующих лет свои права на эти объекты недвижимости должны оформить сотни тысяч приморцев, что должно создать более верное представление о имеющемся в крае фонде, отразить эти сведения в госстатистике и определить базу для налогообложения объектов на основе их рыночной оценки.