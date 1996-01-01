В городах-миллионниках России продолжается рост цен на жилье

Рублевый Национальный индекс жилья в России, HP Russia-14, к 5 февраля 2007 года возрос за прошедший месяц на 2% до уровня 81 219 рублей, сообщает Аналитическая служба ИА DAILYSTROY.

HP Russia-14 (House Price Russia, Индикатор жилья России) показывает уровень цен на жилую недвижимость в 14 крупнейших городах Российской Федерации, с населением более 1 млн человек. Следует отметить, что рост цен за прошедший месяц увеличился. Наибольший рост цен в стране наблюдается в Перми: +10,4% за январь 2007 года. А вот в Москве эта цифра не превысила 1,1%, в Санкт-Петербурге - 0,6%,