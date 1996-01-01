Коряки остались без нового жилья

По данным Федеральной службы госстатистики, в России в 2006 г. введено в эксплуатацию 604,7 тыс. квартир общей площадью 50,2 млн кв. метров, что на 15,2% больше показателей 2005 г. При этом в Дальневосточном федеральном округе рост составил лишь 11,1% - до 1 млн 037,1 тыс. кв. метров.

Больше всего "жилквадратов" введено в Приморье - 287,5 тыс. (16,5% роста к показателям 2005 г.), меньше всего - в Чукотском АО - 6,6 тыс. (падение на 72,1%). Ни метра жилья не введено в Корякском АО. В Республике Саха (Якутия) в 2006 г. введено в эксплуатацию 285,5 тыс. квадратных метров жилья (+9,6% к 2005 г.), в Хабаровском крае - 200,8 (+3,3%), в Амурской области - 137,8 (+10%), в Сахалинской области - 65,3 (+47,1%), в Еврейской АО - 20,9 (+28,8%), в Камчатской области - 18,9 (+45,9%), в Магаданской области - 13,8 тыс. (+53,7%).