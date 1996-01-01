Портье с московским говором

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Старейшие гостиницы Владивостока "Амурский залив" и "Владивосток" вошли в федеральную сеть отелей, подконтрольную московской компании "Азимут Менеджмент Групп". На российском гостиничном рынке компания представлена брендом "АЗИМУТ Сеть Отелей" и имеет свои отели во многих крупных городах России.
В беседе с корреспондентом ДДГ "ЗР" нынешний главный управляющий гостиницами "Амурский залив" и "Владивосток" Алексей ДЕРЕГЛАЗОВ сообщил: "На момент приобретения гостиниц (в конце 2006 г.) их состояние было оценено нами как хорошее. Номерной фонд отеля "Владивосток" за последние 2-3 года был практически полностью обновлен. Отель "Амурский Залив" также представляет 50 новых, полностью отремонтированных в 2006 г. номеров и современное удобное лобби. Это заслуга предыдущих собственников".
По словам Алексея Дереглазова, именно сейчас менеджмент отелей в союзе с московским руководством работает над определением политики и уникальным торговым предложением. "К середине 2007 г. мы готовы будем сформулировать свое предложение и стратегию в отношении "Амурского залива" и "Владивостока", - сообщил главный управляющий.
Сегодня указанные гостиницы предоставляют услуги класса 3 звезды. Стоимость номеров в обеих гостиницах, включая завтрак, варьируется от 1 700 руб. до 5 900 руб.
Не исключено, что присутствие компании "Азимут" на гостиничном рынке Приморья и всего Дальнего Востока не исчерпается приобретением только двух отелей во Владивостоке. "Дальний Восток, - по мнению Алексея Дереглазова, - развивающийся рынок с большими возможностями. Как и во всем мире, здесь наиболее востребованы гостиницы категории 3***, однако есть место и для 4****/5****. Хорошие перспективы для развития курортного направления и мотельного бизнеса".
Досье"АЗИМУТ Менеджмент Групп" - компания, созданная в 2004 г. и действующая на рынке под брендом "АЗИМУТ Сеть Отелей". В компании работают 85 специалистов. Специализация - создание сети отелей категории "три звезды", удобных для бизнес-путешествий в различных городах России. На сегодняшний момент "АЗИМУТ Сеть Отелей" представлена отелями бизнес-класса, расположенными в Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Костроме, Астрахани, Владивостоке, Мурманске. По итогам 2006 г. оборот компании составил более миллиарда рублей. По количеству номеров (3 012 номеров) "АЗИМУТ Сеть Отелей" занимает второе место в России. В управлении компании находится более 125 000 кв.м. При компании создан Корпоративный университет гостеприимства, в котором регулярно проходят обучение все сотрудники сети. Головной офис "АЗИМУТ Менеджмент Групп" расположен в Москве. Оттуда осуществляется управление гостиницами, находящимися в собственности и на правах долгосрочной аренды.
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