Туроператоры юга Приморья разовьют отрасль сообща

Приморские города Находка, Партизанск, Фокино, а также Партизанский, Шкотовский и Лазовский районы объединились в деле развития туризма.

Главы шести территорий юга Приморского края подписали соглашение о создании межрайонного координационного совета.

Представители 6 объединенных соглашением территорий теперь будут ежемесячно собираться на координационном совете. Новое объединение займется разработкой предложений и рекомендаций по формированию единой политики развития туризма на юге Приморья, созданием современной сети туристского сервиса, сохранением памятников культуры и истории, привлечением инвестиций в индустрию туризма.