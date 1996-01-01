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Как сменить тариф?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Выбирая тариф для повременной оплаты телефонных переговоров, я остановилась на комбинированном. А позже узнала, что большинство знакомых выбрали повременный. Могу ли я сменить тариф и когда?

- Как сообщили в службе информационно-аналитического обеспечения Приморского филиала ОАО "Дальсвязь", абоненты легко могут перейти на другой тарифный план. Для этого необходимо обратиться с заявлением в "Дальсвязь" не позднее 21 числа каждого месяца. В этом случае вас переведут на новую систему оплаты с 1 числа следующего месяца. Также клиент может получить PIN-код, а потом самостоятельно управлять своим лицевым счетом и менять тарифные планы через информационно-справочную систему абонента. Для получения PIN-кода надо прийти в абонентский отдел или центр обслуживания компании с паспортом.

Кстати, позаботились о выборе тарифа далеко не все. Так, на конец января в отделы обслуживания "Дальсвязи" в Приморском крае обратились порядка 43 тыс. человек. Это составляет 10% от общего числа абонентов. 34 тыс. абонентов выбрали повременную систему оплаты, 5,5 тыс. - абонентскую (безлимитную), около 3 тыс. - комбинированную.

Невысокая активность населения объясняется двумя причинами. Во-первых, на удивление умеренными аппетитами дальневосточных связистов: "Дальсвязь" ввела безлимитные тарифные планы значительно ниже установленных Федеральной службой предельных тарифов. Так, тариф с неограниченным объемом разговоров для жителей Приморья установлен на уровне 250 руб. в месяц, что всего на 50 руб. больше, чем раньше. Вероятно, большинство предпочло не беседовать по телефону с секундомером в руке, а остаться на "безлимите". Кроме того, десятки тысяч абонентов, которые пришли менять тариф, создали очереди в центрах обслуживания. Наверняка многие не захотели тратить свое время ради не столь уж существенной экономии.

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