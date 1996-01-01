Бани и бассейны на контроле

- Скоро весна, пора приводить себя в форму. Хочу записаться в бассейн, но боюсь подцепить там какую-нибудь заразу. Хотелось бы знать, насколько чисто в оздоровительных комплексах Владивостока?

- Проверку бассейнов и саун Владивостока проводили специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. В итоге в ходе плановых и внеплановых мероприятий (по обращениям граждан и требованиям прокуратуры Владивостока) осмотрели 19 саун, водно-оздоровительных и банных комплексов приморской столицы (28% от общего числа).

Как рассказали специалисты Роспотребнадзора, во время проверки выяснилось, что в 6 комплексах сотрудники не вели лабораторный контроль за качеством воды в бассейнах. В трех комплексах обнаружили неудовлетворительные результаты по качеству воды. По всем нарушениям в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 12 дел об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП, 3 дела переданы в суд для приостановления деятельности водно-оздоровительных комплексов.

За неисполнение в полном объеме мероприятий, указанных в предписании, одно дело было передано мировым судьям для рассмотрения и принятия соответствующих мер. В настоящее время во Владивостоке официально открыты и функционируют 68 водно-оздоровительных комплексов, банных комплексов и саун.