Однокомнатные в цене!

- Правда ли, что во Владивостоке выгоднее покупать 2-комнатную квартиру, потому что однокомнатная в итоге обойдется дороже?

- Во Владивостоке самые дорогие квартиры - однокомнатные. Так, на прошлой неделе в одном из агентств по продаже недвижимости была выставлена однокомнатная квартира в доме по улице Русской за $ 64 тыс. А компания "Наш дом" предлагает к продаже однокомнатные квартиры в новострое по улице Кирова по цене более $ 70 тыс. Правда, эти квартиры общей площадью 55 кв. м.