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Сколько стоит "квадрат"?
- Правда ли, что стоимость квадратного метра жилья во Владивостоке приблизилась к московской?
- Рыночная стоимость квадратного метра жилья в Приморском крае, согласно данным Министерства экономического развития РФ, одна из самых низких по всей стране (16500). Дешевле Приморья недвижимость только в Магадане (10100). А лидируют, по официальной версии, квартиры в Москве, там стоимость 1 кв. м - 39 650.
В Хабаровском крае - 21 600. Для примера, на 100 рублей больше стоит квадратный метр в Санкт -Петербурге.
На другом конце страны, в чукотских владениях Романа Абрамовича, 1 кв. м оценивается в 24 700, а в соседнем Корякском АО - 22 700. Неужели чиновники и вправду уверены, что квартира на Чукотке стоит дороже, чем в северной столице страны? На этом фоне цены на острове Сахалин уже не кажутся странными - 18 500.
И последнее. По опросам сотрудников риэлторских компаний реальная рыночная стоимость квадратного метра во Владивостоке даже на вторичном рынке перевалила отметку в 35 тыс. руб.
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