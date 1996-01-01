Сколько стоит "квадрат"?

- Правда ли, что стоимость квадратного метра жилья во Владивостоке приблизилась к московской?

- Рыночная стоимость квадратного метра жилья в Приморском крае, согласно данным Министерства экономического развития РФ, одна из самых низких по всей стране (16500). Дешевле Приморья недвижимость только в Магадане (10100). А лидируют, по официальной версии, квартиры в Москве, там стоимость 1 кв. м - 39 650.

В Хабаровском крае - 21 600. Для примера, на 100 рублей больше стоит квадратный метр в Санкт -Петербурге.

На другом конце страны, в чукотских владениях Романа Абрамовича, 1 кв. м оценивается в 24 700, а в соседнем Корякском АО - 22 700. Неужели чиновники и вправду уверены, что квартира на Чукотке стоит дороже, чем в северной столице страны? На этом фоне цены на острове Сахалин уже не кажутся странными - 18 500.

И последнее. По опросам сотрудников риэлторских компаний реальная рыночная стоимость квадратного метра во Владивостоке даже на вторичном рынке перевалила отметку в 35 тыс. руб.