Пайщики построят себе "дешевый" дом

Заканчиваются подготовительные работы на строительстве многоквартирного 17-этажного жилого комплекса "Лазурный" во Владивостоке, которое ведется на средства пайщиков жилищно-строительного кооператива "Жилсоцфонд". Сдача в эксплуатацию первой секции комплекса (75 квартир) намечена на II квартал 2008 года. Квартиры в доме сегодня продаются по 24 тыс. руб. за "квадрат" при 100-процентной оплате паевого взноса, а это намного меньше среднерыночной цены по городу.