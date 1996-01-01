В спальных районах Владивостока появится новый микрорайон

Во Владивостоке появится новый жилой микрорайон. Закладка памятного камня и его освящение под строительство многоэтажного жилого дома состоялось на прошедшей неделе в районе ул. Нейбута - Ватутина. На земельном участке в районе улицы Ватутина планируется возведение двух многоквартирных домов 13-16-ти этажей. На участке в районе улицы Нейбута - шести 10-16-этажных домов. Строительство будет вести корпорация "Квартира.Ru".