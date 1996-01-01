Налоги на недвижимость вырастут в несколько раз

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) приступило к переоценке строений и сооружений по новой методике, в результате чего налоги на эту недвижимость должны вырасти в несколько раз.

Пока это касается лишь нескольких регионов. Предполагается, что методика будет применяться в тестовом режиме до конца 2008 года, после чего она может быть доработана и применена для переоценки объектов недвижимости по всей России.