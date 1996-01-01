Приморский и Хабаровский края включат в "военную" программу

Минобороны РФ выступило с инициативой добавить в состав субъектов Федерации, участвующих в жилищной программе для военных, следующие регионы: Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Новосибирскую, Читинскую, Свердловскую, Нижегородскую и Смоленскую области, Приморский и Хабаровский края, сообщают информагентства.

В настоящее время очередь нуждающихся в жилье офицеров и прапорщиков, если добавить сюда и тех, кому необходимо предоставить служебную площадь, составляет 139 тыс. человек. То есть до 2010 г. Минобороны как минимум, если брать пропорции программы "15+15", предлагает новый жилпроект стоимостью не менее 180 млрд бюджетных руб. Это, конечно, колоссальные деньги. Но возражать в предвыборный год, похоже, правительство не решится.