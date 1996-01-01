За "желтым" квадратом

В последние два года многие россияне, проживающие в регионе, стали владельцами коммерческих помещений в Суйфэньхэ, Хэйхэ, Тунцзяне и других китайских городах на границе двух стран, пишет газета "Хэйлунцзян жибао".

Для россиян коммерческое жилье в китайских городах оказалось весьма дешевым. Впрочем, средние расходы на жизнь в Китае тоже невысокие. К примеру, цена на жилье в Благовещенске составляет в среднем $1 тыс. за квадрат, в то время как в Хэйхэ, находящемся на другом берегу р. Хэйлунцзян (Амур), она составляет лишь $200. Сегодня россияне часто проводят праздники и отпускные дни на своих "дачах за рубежом". По сообщению агентства "Синьхуа", предприимчивые китайские риелторы стремятся развивать свой бизнес за счет зажиточных российских потребителей, и в упомянутых городах появились роскошные постройки, которые все больше приходятся по вкусу россиянам.