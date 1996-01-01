МТС устроила проверку связи

На прошлой неделе сотовый оператор "Мобильные ТелеСистемы" провел публичное тестирование качества сотовой связи в деловом центре Владивостока для журналистов местных масс-медиа.

Итоги тестирования оказались вполне позитивными. Тестирование проводилось вечером в пятницу, в час пик, когда половина города стоит в пробках и активно пользуется мобильной связью. Несмотря на это, по всему тестовому маршруту качество связи оставалось на достойном уровне.