Продавцы прайм-тайма

Через год после Хабаровска Владивосток стал полем деятельности для нового игрока на дальневосточном рынке телевизионной рекламы - рекламного агентства "Алькасар". Появление нового медиа-селлера отражает общую тенденцию дифференциации и роста объемов этого рынка.

Экспансия на Восток

В 2006 г. - Хабаровск, в 2007 г. - Владивосток. Такова хроника создания филиалов российского рекламного агентства "Алькасар" в двух крупнейших городах Дальнего Востока. Цель - продажа региональной рекламы на телеканале НТВ.

За весь 2006 г. рекламное агентство "Алькасар" выстроило собственную сеть филиалов в крупнейших городах России. Филиал во Владивостоке является 15-м по счету.

Как сообщил "ЗР" генеральный директор "Алькасар Владивосток" Алексей ИЛЬЧУК, у агентства "Алькасар Владивосток" пока нет собственной производственной базы. Но услуги по производству рекламных роликов и сюжетов агентство уже оказывает.

Прибыльная реклама

Появление нового крупного игрока на рынке телевизионной рекламы во Владивостоке (равно как и в других городах Дальнего Востока) отражает общую тенденцию дифференциации и роста объемов этого рынка. Cреднегодовой прирост рынка отражает общероссийскую картину и составляет 20-25%. Прибыльность телерекламного бизнеса на Дальнем Востоке оценивается различными экспертами в 35-50%.

По оценке рекламного агентства "ДВ Регион", доля Дальнего Востока на рынке российского рынка региональной телевизионной рекламы составила в 2006 г. 5,52%. За этот период оборот рынка региональной телевизионной рекламы на Дальнем Востоке составил $35,134 млн. Доля Хабаровска в нем - 34,7% ($12,179 млн), Владивостока - 31,2% ($10,970 млн). Совокупная доля Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Уссурийска, Находки, Магадана, Биробиджана, Якутска - 34,1% ($11,984 млн).

Таким образом, на Дальнем Востоке основные рекламные бюджеты сконцентрированы в двух столицах: Хабаровского и Приморского краев. Хабаровск и Владивосток определяют мейнстрим стилевого и жанрового разнообразия рекламной телепродукции в регионе.

"Уровень рекламы во Владивостоке на порядок выше, чем в Благовещенске, и выше, чем в Хабаровске. Здесь она массирована и отличается своим качеством по сравнению с другими дальневосточными городами. Я бы сказал, что во Владивостоке реклама носит тотальный характер", - cчитает генеральный директор московского рекламного агентства "Дар-Экспо" Александр МЕНЬШИКОВ.

Генеральный директор РА "ДВ Регион" Кирилл ПОТАПЕНКО подтверждает это мнение: "В Хабаровске рекламных агентств гораздо больше, чем во Владивостоке, однако качество работы у приморских агентств выше".

Продавая секунды

Многие эксперты оценивают рынок ТВ-рекламы во Владивостоке как перенасыщенный, где предложение значительно превышает спрос. На 584 тыс. чел. населения приходится 15 эфирных телеканалов: ОРТ, "Россия", НТВ, "СТС-Восход", "Муз-ТВ", "Рен-ТВ", DTV-Viasat, "ТНТ-Владивосток", MTV, "Культура", "ОТВ-Прим", "Лица-23", "Лица-46", "ТВ-3-Владивосток", ПТР - 6 канал (спорт).

Для сравнения, в Хабаровске вещают 12 телеканалов (5 центральных и 7 местных) на 580 тыс. чел. населения.

При этом расценки на региональную ТВ-рекламу во Владивостоке превышают хабаровские на 25-30% и являются самыми высокими в регионе. Так, секунда прайм-тайма стоит на каналах: ОРТ, "Россия", НТВ, "СТС-Восход" - 200-240 руб. На "ТНТ-Владивосток" - 150-180 руб. На ПТР (5 канал) - 600 руб. На "Рен-ТВ" - 60 руб. На "ОТВ-Прим" - 50-105 руб. На ТВ-3 - 50-70 руб. На МТV - 30 руб. На "Лица-23" - 50 руб., DTV-Viasat - 15-20 руб.

Относительно высокую стоимость телевизионной рекламы во Владивостоке при большем количестве телеканалов отчасти можно объяснить геополитическим положением Владивостока и более динамичным развитием бизнеса в целом. По свидетельству экспертов, ряд китайских и корейских брендов выходит на российский рынок именно через Владивосток.

Другая причина - продажа регионального эфирного времени на многих каналах осуществляется всего лишь несколькими агентствами. Так, рекламное агентство "Видео Интернешнл Приморье" контролирует продажу рекламы на каналах: ОРТ, "Россия", "СТС-Восход", "Муз-ТВ", "Рен-ТВ", DTV-Viasat. Рекламная группа "Медиа-7" продает эфир на МТV и "ТНТ-Владивосток". РА "Алькасар Владивосток" реализует рекламные возможности НТВ.

Роликовый формат

Новый закон "О рекламе", действующий уже более полугода, не вызвал сколько-нибудь значительного повышения цен на телерекламу в ДВФО. Как известно, закон ограничил объем телерекламы с 20% до 15% от суточного вещания. На час же вещания теперь отпускается не более 12 минут. Также введено четырехминутное ограничение на продолжительность рекламного блока, зато частота его повторов - не ограничена.

В результате этих изменений практически вся региональная телереклама перешла в роликовый формат. 15-20 - секундные рекламные ролики составляют более 80% рекламного эфира в Хабаровске и Владивостоке. Рекламные сюжеты продолжительностью от 3 до 5 минут исчезают как жанр. Некоторые местные телеканалы оставили эту форму рекламы, но подают рекламные сюжеты как информационно-познавательные, исключив из них прямые призывы покупать товары и пользоваться услугами. В конце такого сюжета, как правило, выражается благодарность конкретной компании за помощь в организации съемок и указываются ее реквизиты.

Чаще стал применяться так называемый product placement, когда в контексте различных телевизионных программ ненавязчиво присутствует какой-нибудь бренд или упоминается его название.

Органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на местах в подобных уловках не усматривают прямого нарушения закона "О рекламе" и санкции к телеканалам не применяют.

"Ждем указаний из Москвы, а их пока нет", - сказал в беседе с "ЗР" чиновник из территориального управления ФАС.

Качество дальневосточной рекламной видеопродукции в целом пока сильно отстает от московской. Многие эксперты связывают это не столько с отсутствием квалифицированных кадров (в регионе нет учебных заведений, готовящих для телевидения профессиональных операторов, монтажеров, дизайнеров, режиссеров, клипмейкеров и т.д.), сколько с общим уровнем отношения к телерекламе со стороны рекламодателей.

Как правило, преобладают заказы на рекламные ролики, нацеленные на прямое увеличение продаж. Незначительное число рекламодателей заказывает имиджевые ролики, продвигающие товарные или фирменные бренды.

Что касается формата, то востребованы в основном информационные ролики, которые не содержат в себе элементов игровой постановки, драматургии, анимации или трехмерной графики.

Другой аспект - в котором дальневосточный рекламный рынок отстает от тех же Москвы или Санкт-Петербурга - опора на медиа-исследования в рекламной практике. Местные рекламодатели, рекламные студии, агентства, телеканалы зачастую заказывают, производят и размещают рекламную видеопродукцию без предварительных обследований целевой аудитории и характеристик электронных СМИ. По словам топ-менеджера одного из владивостокских телеканалов, "если клиент после производства и размещения у нас своего рекламного ролика приходит к нам второй раз - мы делаем выводы, что оказали ему качественные рекламные услуги. А штатного маркетолога не держим - накладно".

Но прогресс в этом отношении наблюдается. Такие рекламные агентства, как "Видео Интернешнл Приморье", "ДВ регион", "Медиа-7", "Пасифик Медиа Хабаровск", "Алькасар Регион Хабаровск", "Алькасар Владивосток", в своей политике создания и размещения рекламы стараются опираться на маркетинговые исследования рекламного рынка.