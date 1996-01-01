Бизнес-мобильник

Прошли те времена, когда наличие сотового телефона само по себе было признаком респектабельности и достатка. Сегодня этот рынок четко сегментирован, и выбор покупателем конкретной модели зачастую определяется полом, возрастом, родом занятий, уровнем достатка, эстетическими пристрастиями, а порой даже жизненной философией. Что же представляет собой современный мобильник для делового мужчины?

Больше, чем телефон

Первое требование, которое предъявляется к телефону для бизнеса, - высокое качество приема. "Опыт продаж показывает, что это свойство для многих деловых мужчин является приоритетным - они хотят всегда быть на связи, - говорит Екатерина КАЛИНИНА, руководитель группы маркетинга Дальневосточного филиала компании "Евросеть". - Как правило, телефоны бизнес-класса имеют большой набор голосовых функций: удержание вызова, переадресация, автодозвон, таймер звонков, голосовая почта, качественная громкая связь и пр.".

Следующий важный критерий - наличие хорошего органайзера, который помогает планировать время и фиксировать ценные мысли (зачастую они приходят неожиданно и очень скоро забываются, если их не записать в нужный момент). Для тех же целей можно использовать встроенный в мобильник диктофон, при этом желательно, чтобы время записи не ограничивалось несколькими минутами.

Многие бизнес-модели сегодня представляют собой высокотехнологичный "гибрид" сотового телефона и карманного персонального компьютера (КПК), который в обиходе называют наладонником. Прежде всего, речь идет о смартфонах (телефон, дополнительно оснащенный функциями компьютера) и коммуникаторах (наладонник, по совместительству играющий роль мобильного телефона). "Подобные устройства позволяют не только выходить в Интернет и просматривать электронную почту, но и работать с офисными приложениями, такими как Word, Excel, PowerPoint, Adobe PDF, - поясняет Сергей КАРАЧЁВ, коммерческий директор сети салонов "Спектр Связи". - Разумеется, для того, чтобы использовать эти функции в полном объеме, нужен качественный дисплей с высоким разрешением".

Еще один важный момент - энергоснабжение мобильного устройства. Чем современнее телефон, чем больше функций он имеет, чем интенсивнее эксплуатируется - тем быстрее разряжается, и в результате пользователь может остаться без связи в самый неподходящий момент. Поэтому важным критерием при выборе телефона является продолжительность его работы от аккумулятора. Продавцы утверждают, что владельцы "продвинутых" моделей зачастую приобретают два или даже три зарядных устройства - для дома, для офиса, для автомобиля. "Есть и другие способы, - говорит Екатерина Калинина. - Например, компания Samsung предлагает к модели P310 в качестве аксессуара кожаный чехол, в который встроен дополнительный аккумулятор".

Если говорить о конкретных моделях, которые позиционируются производителями как телефоны для бизнеса, то у Nokia это N- и Е-серии, у SonyEricsson - P-серия, а также W 950i, у Samsung - D 900. Среди коммуникаторов можно отметить RoverPC W5, E-Ten M600+, Nokia 9300 и 9500, а также менее раскрученные, но не менее "продвинутые" бренды Q-tech и Imod. Разумеется, при таком наборе возможностей мобильные устройства бизнес-класса не могут быть дешевыми: в розничной сети цены на них начинаются от 12-15 тыс. руб.

В последнее время производители немало потрудились над тем, чтобы сделать смартфоны и коммуникаторы более удобными в использовании - это ведет к росту их популярности. Многие модели сегодня оснащены полной клавиатурой, облегчающей набор текста (для сохранения портативности она может убираться внутрь и активизироваться при раскладывании телефона). Все большее распространение в телефонах бизнес-класса получает Bluetooth (в переводе на русский - "синий зуб") - это новая технология беспроводной передачи данных малой мощности, которая приходит на смену кабелю. Она дает возможность подсоединить телефон к любой офисной и бытовой технике при одном условии - если эта техника тоже поддерживает Bluetooth.

"По мере того как мобильные устройства приобретают свойства компьютера, вопросы безопасности становятся для пользователей все более актуальными, - отмечает Владимир УНДОЛЬСКИЙ, глава регионального офиса Nokia на Дальнем Востоке. - Поэтому, создавая модели для бизнеса, инженеры Nokia прилагают все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность передачи данных. А вот присутствие фото/видеокамеры для телефонов бизнес-класса не является обязательным. И даже более того: в некоторых компаниях корпоративная культура такова, что наличие этой функции в телефоне является нежелательным, поскольку она может создать угрозу коммерческой тайне".

Есть куда расти

Кстати о корпоративной культуре. В странах Западной Европы и США практикуется оснащение сотрудников компании телефонами определенного класса и использование специальных технических решений для корпоративных пользователей. Однако для российских предприятий это большая редкость.

"Для работы с корпоративными заказчиками в нашей компании организовано целое подразделение - Nokia Enterprise Solutions, - рассказывает Марина СЕРГЕЕВА, курирующая работу подразделения в странах СНГ. - Среди наиболее значимых проектов, реализованных нами в России в 2006 г., - ОАО "Совкомфлот", Министерство промышленности и энергетики, Московское отделение Национального банка "ТРАСТ". Надеюсь, что в ближайшее время у нас появятся крупные корпоративные заказчики и на Дальнем Востоке".

Производители постоянно работают над тем, чтобы облегчить пользователям мобильных устройств решение бизнес-задач, но, к сожалению, возможности российских мобильных операторов ограничены - некоторые функции, заложенные в телефоне, недоступны российским абонентам именно по этой причине. "В качестве примера можно привести конференц-связь или видеосвязь, - комментирует Сергей Карачёв. - Даже такая распространенная опция, как отправка и прием мультимедийных сообщений (MMS), в России работает далеко не всегда. Причина ясна: модернизация сетей требует от мобильного оператора больших затрат, а будут ли они оправданы с экономической точки зрения - большой вопрос, ведь эти функции будет использовать лишь небольшой процент абонентов. Хочется надеяться, что через несколько лет российские операторы перейдут на новый уровень работы, и тогда все существующие бизнес-функции станут доступными на территории нашей страны. Но производители не стоят на месте, и, думаю, к тому времени телефоны будут оснащены уже новыми опциями".

Тонкий, звонкий и прозрачный?

Последний штрих к образу бизнес-мобильника - это дизайн, и здесь однозначного ответа быть не может. В отличие от функций и технических характеристик, эстетические критерии очень индивидуальны. Первая тенденция, которая сохраняет свои позиции на рынке сотовых телефонов, -"Чем тоньше, тем лучше". Первая, но не единственная. "Сегодня "тонкие" модели представлены практически во всех линейках Nokia, - отмечает Владимир Ундольский. - Но это только один из трендов. Дизайнеры Nokia постоянно разрабатывают новые формфакторы - к примеру, волнообразные и трансформирующиеся формы, которые нашли воплощение в телефонах N-серии, - и пристально наблюдают за тем, как потребители реагируют на новинки".

Еще одна тенденция, по словам г-жи Калининой, - строгий минималистичный дизайн - "Ничего лишнего". В то же время телефон делового мужчины не должен быть слишком миниатюрным, да это и невозможно, если мы ведем речь о "продвинутом" многофункциональном устройстве. Очень маленький и очень тонкий телефон не сможет вместить все необходимые опции.

"Когда человек приобретает телефон для бизнеса, главное здесь - функциональные возможности, а дизайн чаще всего отходит на второй план, - считает Сергей Карачев. - В то же время сегодня наблюдается такая тенденция: бизнесмены начинают разделять мобильный телефон и КПК. "Продвинутый" наладонник они используют для работы, а телефон - для общения и развлечений".

Разумеется, в этом случае мобильник может быть очень маленьким, здесь допускается и вызывающий цвет, и сумасшедший дизайн, и всевозможные "примочки". И не нужно таскать с собой массивный наладонник, если в этом нет необходимости. На пикник, на вечеринку, в отпуск можно отправиться с одним телефоном - он и карман не тянет, и глаз радует.