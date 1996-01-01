Ухоженная мужественность

Мужчины все критичнее всматриваются в свое отражение в зеркале. Сильный пол наконец-то осознал, что ухоженная внешность не умаляет мужественности, и заявил о своих правах на салонный уход. А салоны, в свою очередь, охотно предлагают специальные мужские программы.

"Перенимая западные стандарты делового общения, мужчины убедились в том, что презентабельная внешность рассказывает о финансовой состоятельности потенциального партнера по бизнесу не менее красноречиво, чем выписка с банковского счета, - говорит главный врач студии красоты "Эстетик" Наталья ГАНИЧЕВА. - Это же касается и политиков, на чей успех или неуспех у избирателей может также влиять внешность: согласитесь, глубокие мимические морщины на лбу или морщины "гордеца" на переносице еще никого не украшали. Поэтому если на момент открытия нашей студии клиентов-мужчин у нас практически не было, то сегодня около 30% клиентов салона - представители сильного пола. Поход к косметологу постепенно становится столь же привычным, как визит к стоматологу.

- Думаю, эта статистика обусловлена еще и тем, что в вашем салоне мужское самолюбие ничуть не страдает...

- Да, мы учитывали те факторы, что обычно смущают мужчин: дамы в бигуди, любопытные взгляды, ухмылки... У нас это исключено в принципе. Камерность, обслуживание в отдельных кабинетах, выбор любого удобного времени и полная конфиденциальность гарантируются. К тому же мы стараемся предлагать нечто особенное. Например, не просто стрижку, а стрижку-уход Phytologie (Франция). Эта комплексная программа помимо собственно стрижки включает нанесение бальзама "Secret Botanique", мгновенно улучшающего кровообращение кожи головы, лечебного шампуня и кондиционирующих средств. Все это сопровождается расслабляющим массажем головы. В результате клиент чувствует себя совершенно другим человеком. Еще одна необычная процедура, которую очень любят наши мужчины, - SPA-уход за волосами OPALIS. Ингредиенты этой французской марки в совокупности с разными видами массажа и ароматерапией дают поразительный эффект: полная релаксация сменяется мощным зарядом бодрости.

Кроме того, очень востребованным оказался SPA-уход за руками и ногами La Ric: кто сказал, что расслабляющее воздействие ароматизированного воротничка на плечах и ванночки с лепестками роз - исключительно женское удовольствие?

- То есть, не только маникюр, но и педикюр становится нормой для мужчин?

- Да, ведь это не столько эстетическое требование, сколько забота о здоровье ног. Натоптыши, мозоли, эффект "горящих" ног, сбитые во время футбола ногти - все эти проблемы отлично решаются во время педикюра.

- А такие деликатные моменты, как потливость ног, вросшие ногти и грибок?

- Справиться с ними помогает профессиональная линия PECLAVUS. Препараты серии "Актив" избавляют от потливости, "Промедик" и "Микоцил" помогают при грибковых поражениях и нарушении структуры ногтя, "Ортоникс" исправляет любые проблемы ногтей. Также есть специальная серия для диабетической стопы.

Охлаждающие спреи и согревающие кремы, размягчители ороговелостей и массажные лосьоны, антисептики для бассейна и пудра для профилактики микозов... PECLAVUS становится незаменим при любых проблемах с ногами. А изготовленные по его технологии индивидуальные ортезы учитывают все анатомические особенности стопы и пальцев.

- Стрессы, неправильное питание и вредные привычки проявляются нездоровым цветом лица, загрязненными порами и прочими неприятностями. Что делать?

- Очень эффективно решают эти проблемы косметологические программы VALMONT. Идеальны для мужчин, не приемлющих долгие курсы лечения. Состояние кожи улучшается в кратчайшие сроки. Чего стоит клеточный концентрат ДНК с коллагеном - скорая помощь для потускневшей от курения и стрессов кожи: насыщает кожу, распрямляет морщины и заряжает энергией. Замечательные программы есть и у французского бренда SOTHYS. Кстати, продукты этой марки основаны на экстракте солода, использующегося при изготовлении виски.

- Морщины, второй подбородок, расплывшийся овал лица портят жизнь не только женщинам, но и мужчинам. Особенно публичным персонам. Что посоветуете?

- Те же терапевтические методы косметологии, что и для женщин, включая мезотерапию, ботокс, рестилайн...

- И мужчины соглашаются на инъекции?

- Конечно, поскольку сразу видят результат. Другое дело, что они это не афишируют. Избавиться от мимических морщин в области лба и переносицы помогает ботокс. От носогубных - рестилайн. От второго подбородка - мезотерапия: подтягивая кожу и расщепляя жировые отложения, она к тому же облагораживает овал лица. И корректирует фигуру, являясь отличным дополнением к фитнес-нагрузкам. Мы назначаем ее тем пациентам, кто хочет расстаться с "пивным" животиком.

А для закрепления результата, полученного в салоне, мы предлагаем продукцию нишевых косметических брендов для использования дома. Поскольку все больше мужчин понимают, что продолжать считать салонный и домашний уход сугубо женским занятием, по меньшей мере, непредусмотрительно.

Студия новейших технологий красоты "Эстетик": Владивосток, ул. Советская, 29/4. Тел. во Владивостоке: (4232) 45-65-64, 45-66-65.