Прощай, китайский друг

Новый год принес владельцам рынков, торговых зон и торговых площадок настоящую революцию. Принятый в конце 2006 г. 271 ФЗ "О розничных рынках" предусматривает, что с 15 января на рынках должно остаться только 40% иностранных торговцев, а с апреля эта цифра должна равняться нулю.

В итоге получается, что закон призванный навести порядок на рынках, привел к тому, что Дальний Восток с его приграничной торговлей пострадал больше всех. Китайские и вьетнамские торговцы спешно покидают наш регион и возвращаются к себе на родину. О том, что не вернутся, говорит тот факт, что они перестали заказывать контейнеры с товаром. И если владельцы рынков смогут перестроить свой бизнес с учетом требований нового закона, то потребителю отсутствие на рынках китайцев с их дешевым товаром аукнется очередным повышением цен. Все это существенно ударит по кошелькам подавляющего большинства дальневосточников. В последние 10 лет многочисленные китайские рынки стали для социально незащищенных слоев населения региона единственной возможностью одеться и обуться.

Внезапность, с какой был принят закон, просто поражает. Предварительно законопроект участниками рынка практически не обсуждался по той простой причине, что о наведении порядка на рынках заговорили ближе к осени, а 22 декабря законопроект был уже принят Государственной думой в трех чтениях. 27 декабря закон одобрил совет Федерации, 30 декабря новый ФЗ был подписан президентом страны.

Первые новости об исходе китайских торговцев стали поступать из Хабаровского края. Причем здесь даже не стали дожидаться принятия 271 ФЗ " О розничных рынках", а ориентировались на постановление правительства РФ № 683, которое регламентирует сокращение "трудовых" квот для иностранцев. В итоге более 2,5 тыс. иностранных граждан (как правило, китайцы и вьетнамцы) в конце декабря начали массовые распродажи. Два основных хабаровских рынка - ЗАО "Али" и ОАО "Оптовый рынок" - работали в круглосуточном режиме. Скупать китайский товар приехали коммерсанты из других городов и районов края. Даже перекупщики из Косомольска-на-Амуре рванули в Хабаровск, чтобы скупить оптом китайский ширпотреб. Приморский край стал "избавляться" от китайских торговцев в середине января. "10 января 271 ФЗ появился в СМИ, - рассказывает советник мэра Владивостока по предпринимательству Сергей РУСАЛЕНКО. - Первоначальный анализ показал, что закон очень расплывчатый. Несмотря на это крупные рынки и торговые зоны "Спортивная", "Березка", "Бачурин", где в основном трудятся китайские продавцы, уже ощутили на себе новые веяния. Тысячи торговых мест стоят без продавцов. Владельцы рынков считают убытки, а китайцы, распродав весь свой товар, уезжают домой. Однако около 30% торговцев пытаются работать, но облавы миграционной службы и органов правопорядка не дают им этой возможности".

Отдельно нужно сказать о китайском рынке в Уссурийске. Он один из самых крупных на Дальнем Востоке. Пока торговля там не прекращена. Просто возле каждого китайского гражданина стоит русский продавец. Но сколько эта идиллия продлится, сказать никто не может. При желании сотрудники миграционной службы могут задерживать всех находящихся на рынке иностранцев. Схожая ситуация в Амурской области. 1300 официально зарегистрированных китайцев, работающих в области, пребывают в растерянности. Китайские ряды на центральном рынке Благовещенска опустели. Там не осталось почти ни одного торговца из соседнего Китая. Отдельные смельчаки на свой страх и риск возвращаются на рабочие места. Но при этом откровенно признаются, что разрешений на торговлю у них нет. Вот и приходится им пускаться в бегство при первом появлении сотрудников милиции.

Подобные сообщения приходят и из Магаданской области - китайцы скоропостижно распродают свой товар. В середине января здесь все продавалось по 50,100 и 150 рублей. Объявляя 90-процентные скидки, торговцы усиленно зазывали покупателей, чтобы распродать все до февраля, уехать домой встречать свой Новый год - и не исключено, уже не вернуться на Колыму.

На этом рыночная реформа не закончится. Эксперты говорят о том, что в законе весьма расплывчатое определение, что такое розничный рынок. "Получается, что розничный рынок - та торговая площадь, где имеет место быть свободное определение цен. Однако у нас это присутствует не только на рынках, но и в торговых центрах. Второй важный момент - то, что есть четкие сроки, когда на рынках не должно остаться временных строений - это 2010 год. Иначе говоря, это будут крытые торговые центры. Исключение составляют сельхозрынки, которые должны отказаться от временных строений к 2012 г.", - рассказывает Сергей Русаленко.

Конечно, при желании владельцы торговых зон и рынков могут найти деньги и уйти от нецивилизованной торговли, какую еще можно встретить довольно часто. Хотя и здесь трудностей не избежать. Ведь субъекты исполнительной власти в регионах должны решить, какие рынки им нужны, а какие нет. Также на администрации краев и областей возлагаются обязанности по принятию решения о создании рынков на определенной территории. Вдобавок к этому субъект Федерации обязан следить за ассортиментом товаров и давать рекомендации на эту тему.

Есть еще новшества. Непосредственное управление рынками будет возложено на созданные управляющие компании. Они будут вести реестры торговых мест и продавцов. Каждый продавец должен будет иметь карточку, а товары - паспорт безопасности, при этом владельцами рынков могут быть исключительно юридические лица.

Не затронет закон только ярмарки. Они могут спокойно проводиться, если будут изданы соответствующие нормативные документы. Самое удивительное, что реформирование рынков может затянуться на неопределенное время. В 2008 г. ожидается принятие закона "О торговле". Его разработкой занимается Министерство экономического развития.

Радует только тот факт, что во всех регионах власть рубить с плеча пока не спешит. Идут совещания о том, как безболезненно привести рынки к указанному в законе знаменателю. Власть понять можно, торговля на рынках для нее - это налоги в бюджет. Глава Минэкономразвития Герман ГРЕФ уже заявил о возможных корректировках закона и дополнительных нормативных актах.