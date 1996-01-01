Растет "Московский" район

- Как известно, на ул. Ватутина во Владивостоке, москвичи обещали построить жилой микрорайон. Первый дом построили довольно быстро, и говорят, что все квартиры в нем уже раскуплены. Как скоро планируется начать строительство следующих домов?

- В минувший вторник на ул. Ватутина заложили первый камень в основание второго жилого монолитно-каркасного дома, который также будет строиться с участием московского капитала.

Представитель "Квартиры.Ру" Александр Фокин заверил, что для московской компании дело чести - строить для жителей Владивостока, прежде всего, недорогое социальное жилье, что определено соответствующим договором администрации города и правительства г. Москвы. Он сказал, что скорость строительства, с которой велся первый дом, будет гарантирована и впредь. То есть, к концу этого года второй дом должен быть построен.

Строительство микрорайона новых жилых зданий на ул. Ватутина должно дать городу еще 130 тыс. кв. м социального, относительно недорогого жилья. Цена 1 кв. м жилой площади в новом доме на Ватутина, который только что сдан, практически самая доступная на первичном рынке Владивостока. Поэтому к окончанию строительства первого дома действительно почти все квартиры оказались раскуплены.

Кстати, уже в этом году во Владивостоке предполагается построить 463,5 тыс. кв. м жилья.