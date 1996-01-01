Тепленькие пошли

Даже теплая зима не сняла с повестки дня у дальневосточных строителей вопрос о теплозащите строящихся объектов. На сегодняшний день рынок предлагает широкий выбор строительных материалов, которые позволяют не просто вписываться в нормы, но и сделать нашу недвижимость в эксплуатации намного экономичнее.

Эффективный полистирол

Одним из наиболее эффективных утеплителей, который нашел широкое применение в регионе, является пенополистирол. Сейчас он в виде плит и гранул выпускается, к примеру, в Приморском крае. Используется он для утепления фасадов с последующим оштукатуриванием, а также для устройства теплоизоляционного слоя в трехслойных панелях "теплого дома", выпускаемых ОАО "Аврора" и ОАО "Завод ЖБИ-3".

Около пяти лет внедряются блоки из пенополистиролбетона и монолитные стены из этого материала, устройство несъемной опалубки из пенополистиролбетона при строительстве зданий небольших объемов.

Этот материал дешев, имеет низкую теплопроводность, прекрасно защищает от холода. Но низкая паропроницаемость требует осторожности -отделанный деревянный фасад под слоем пенополистирола в условиях приморского влажного климата может быстро сгнить. К другим недостаткам относится очень высокая горючесть материала и настороженное к нему отношение со стороны пожарнадзора. Плиты из него при монтаже требуют тщательной подгонки, и это тормозит темпы работ по утеплению объектов.

Пробка экологична и эстетична

Более десяти лет для утепления и декорирования помещений, в основном полов и стен, во Владивостоке используются плиты и рулоны из прессованной пробки - из коры средиземноморского пробкового дуба. Привлекательны хороший внешний вид, экологичность и компактность материала. Но общее впечатление портит очень высокая цена. Довольно популярны у потребителей ячеистые бетоны - пенобетон и газобетон. Стены из монолитного ячеистого бетона или из его блоков толщиной 30-40 см прекрасно держат тепло, паропроницаемы, хорошо поглощают звуки. Прочность материала разрешает строить здания до трех этажей. Он не горюч. Блоки легки и удобны в работе, а их кладка идет значительно быстрее, чем кирпича, который по новым нормам может обеспечить теплозащиту зданий при толщине стены лишь около 120 см. Ячеистый бетон может применяться как элемент теплой стены для теплоизоляции, например, в сочетании с кирпичом.

При всех достоинствах, часть заказчиков полагает, что в дальневосточном климате этот материал требует очень осторожного применения.

Хрупкая изоляция

К экзотическим материалам-утеплителям можно отнести пеностекло. Оно довольно дорогое. Хорошее сочетание в нем свойств и стенового и теплоизоляционного материалов прочат пеностеклу большое будущее в новых приморских проектах, где он может быть использован преимущественно в гранулах и штучных изделиях. Он экологичен, долговечен, совершенно не горюч, непроницаем для воды и пара, прочен, стабилен, стоек к агрессивным средам, блоки из него удобны в монтаже.

Из недостатков стоит отметить хрупкость, сложность получения материала с заданными параметрами. Его производство, налаживаемое в Приморье уже несколько лет, пока не вышло за рамки эксперимента. Ввоз практически отсутствует.

Стекловата осталась в прошлом

Попав лет двадцать-тридцать назад на любую более-менее крупную приморскую стройку, можно было наткнуться на рулоны широко тогда применявшейся отечественной стекловаты. Если их не укрыли под навесом и прошел дождь, то материал, напитавший влагу, "усаживался", затаптывался и становился абсолютно непригодным. Работать с ним было чрезвычайно вредно.

Сейчас на смену ему пришли новые, более современные - с новым качеством самого стекловолокна, плит и рулонов. Новые стекловолоконные материалы негорючи, экологичны, транспортабельны, имеют очень низкие коэффициенты теплопроводности (0,035-0,044 Вт/мК) и удобны в работе. Наиболее популярны из них в Приморье - ISOVER и URSA.

Каменная вата

Строительные конструкции, в которых они используются, обязательно должны иметь вентиляционные зазоры для выведения влаги наружу. Определенные преимущества по сравнению со "стеклянными" утеплителями имеют родственные им материалы на каменной основе.

Это, например, отечественные - фирмы ОАО "ИЗОТЕК" из г. Колпино, производимые из порфирита - ближайшего "родственника" базальта. Или же утеплители из самого базальта, зарубежного и отечественного производства.

На дальневосточном рынке, например, широкую популярность снискала такая продукция хабаровского завода "Базалит ДВ". Но на местном рынке она не монопольна - успешно используются у нас и зарубежные аналогичные материалы. Крупные зарубежные производители имеют в своем ассортименте их по 15-20 наименований, отличающихся размерами, формами и плотностью (жесткие, полужесткие, мягкие). Плиты, маты, секции для трубоизоляции и пр.

Цены на теплоизоляционные материалы в регионе имеют широкий диапазон и заслуживают отдельного обзора. Но одно можно сказать точно: дешевых утеплителей высокого качества найти практически невозможно.