"Авроровских" домов стало больше

Строительный департамент компании "МИКО Партнеры" из Владивостока успешно начал 2007 г., сдав первые две блок-секции кирпичного 15-этажного дома на ул. Авроровской. Новоселье здесь справит 105 семей горожан. Общая жилая площадь всех квартир - 12,5 тыс. кв. метров.

Через полгода в планах компании завершить вторую очередь этого дома общей площадью около 10,5 тыс. кв. м. В дальнейшем "МИКО партнеры" начнет строительство нового кирпичного дома в районе автовокзала на Второй Речке.