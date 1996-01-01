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Президент призвал быстрее организовать стройсберкассы
Президент РФ Владимир ПУТИН поставил задачу развития "социальной ипотеки" и накопительной системы приобретения жилья через стройсберкассы. На заседании президиума Госсовета в Казани президент заявил, что ипотека доступна лишь 10% населения России, хотя число ипотечных кредитов в 2006 году значительно возросло, сообщает интернет-сайт "Недвижимость".
Однако, как отметил президент, доступность жилья для малодоходных групп населения снижается "из-за вымывания с рынка недорого жилья". Путин напомнил, что около 2 млн семей живет в ветхих или аварийных домах. Президент сказал, что проблема ветхого жилья сейчас является одним из важнейших приоритетов. Владимир Путин выступил за то, чтобы развивать и классическую ипотеку, и другие формы кредитования для граждан с низкими доходами.
Глава государства обратил внимание на накопительную систему приобретения жилья через строительные сберегательные кассы, которая используется во многих странах, - таким образом покупается до 2/3 жилья. Путин подчеркнул, что вкладчикам стройсберкасс оказывается солидное субсидирование со стороны государства и "нет требований по ликвидной залоговой недвижимости". Президент сказал, что стройсберкассы эффективнее и дешевле, чем социальное жилье, и призвал в сжатые сроки подготовить соответствующую законодательную базу.
Путин предложил сделать акцент на возведение малоэтажного жилья, так как "при массовом малоэтажном строительстве стоимость такого жилья будет меньше стоимости квартир в многоквартирных домах". Владимир Путин сказал, что в первую очередь надо наращивать объемы строительства и увеличивать предложения на рынке жилья. Он отметил, что в регионах должны развиваться стройиндустрия и производство строительных материалов. Чтобы не возить глину для кирпичей из других регионов, сказал президент.
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