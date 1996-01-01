Судостроители Дальнего Востока собираются построить 12 судов

Судостроители Дальнего Востока определили план работы на 2007 г. Как сообщил ДДГ "ЗР" директор Дальневосточного филиала "Российский морской регистр судоходства" Виктор ГУБАНОВ, дальневосточные судостроительные предприятия планируют построить 12 судов. В числе лидеров отрасли - ОАО "Амурский судостроительный завод" и ОАО "Восточная верфь".

Однако Виктор Губанов отметил, что на большинстве заводов используются устаревшие технологии сборки корпусов. "Чтобы судостроение в ДВФО возродилось, необходимо внедрить на заводах новые технологии. Мировое судостроение - это сборочное производство. Вначале собирают корпус, потом устанавливают двигатели, надстройки, навигацию, связь и прочее оборудование. Вот в технологии сборки корпусов мы пока проигрываем. Нам необходимо делать корпуса из блок-секций, собирая секции в удобном для сварки положении. Если обратимся к мировому опыту, то головное судно среднего тоннажа, как правило, строится не более 11 месяцев, серийное судно - около 3-4 месяцев. У нас пока на строительство серийных судов уходит не меньше года".

В то же время у заводов есть проблемы с комплектующими деталями, которые требуются для постройки судна, в их числе средне- и низкооборотистые двигатели. Заказать их в России практически невозможно. Брянский машиностроительный завод сформировал портфель заказов до 2010 г., и разместить у них заказ очень проблематично. Остальные заводы в стране делают высокооборотные двигатели, а они экономически невыгодны. Ведь чем меньше двигатель, тем меньше его моторесус и выше расход топлива.

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