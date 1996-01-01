"Изумруд" придумал счетчики с... модемами

В ближайшее время в домах Приморья начнут устанавливать счетчики учета электрической энергии с модемной связью.

Как рассказал ДДГ "ЗР" технический директор приморского завода "Изумруд" Александр ИСТОМИН, счетчики нового поколения снабжены модемом, который в состоянии не только вести контроль потребленной электроэнергии, но и передавать информацию, к примеру, в управляющую компанию "по сетевым проводам", безо всяких дополнительных коммуникаций. Таким образом, ни в технологической цепочке, ни в оборудовании ничего существенно менять не придется. Более того, отпадет необходимость в ежемесячной инспекторской проверке. По словам Александра Истомина, аналоги таких приборов хоть и имеются уже в России, но все они значительно уступают приморским по техническим характеристикам.

Эта автоматическая система учета электроэнергии разработана "Изумрудом" совместно с "Дальэнергосбытом". Планируется, что "обкатка" системы пройдет в г. Артеме в первом квартале текущего года. Цена на подобный прибор несколько выше, чем на менее сложные аналоги, и составляет от 500 до 1 тыс. руб., в зависимости от модели.

Кроме этого, завод планирует внедрить в производство приборы учета расхода газа, в связи с начинающейся газификацией Приморья, а также устройства, эксплуатирующие солнечную энергию.