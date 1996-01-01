60% услуг оказали "частники"

В 2006 г. населению Приморья (по предварительным данным) оказано услуг во всех секторах реализации на 43 млн 19 тыс. руб., что в сопоставимых ценах составило 105,3% к 2005 г. Об этом сообщил Крайстат.

Наиболее высокий рост объема реализации услуг по отношению к 2005 г. наблюдался в сфере транспортных услуг (126,5%), жилищных (119,1%), культуры (115,1%), услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (108,2%), коммунальных (108%), услуг образования (105,1%). Меньше, чем в 2005 г., оказано туристских услуг (на 23,6%), санаторно-оздоровительных (на 17,4%), физкультуры и спорта (на 7,2%), услуг связи (на 3%) и бытовых услуг (на 0,6%).