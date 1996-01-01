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Водочные бренды выставят на аукцион

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Госкомпания "Союзплодоимпорт" собирается выставить на конкурс находящиеся в его распоряжении знаменитые водочные бренды "Столичная", "Московская" и "Русская", пишет RBC daily.

Конкурс не предполагает продажи прав собственности на эти марки: победитель получит лишь право пользования и распоряжения ими. Но из-за того, что водочные марки отягощены судебными разбирательствами на международном уровне и требуют существенных вложений для восстановления прежних позиций на рынке, российские производители алкоголя пока не горят желанием участвовать в конкурсе.

Федеральное казенное предприятие (ФКП) "Союзплодоимпорт" основано по распоряжению Правительства РФ в 2001 г. Доход ФКП в 2005 г. составил 158 млн руб., чистая прибыль - 50 млн руб. В ведении ФКП находятся многие марки, созданные в советское время. Помимо "Русской", "Столичной" и "Московской" к ним относятся "Советское шампанское", "Печень трески", "Карат".

МЭРТ считает целесообразным выставить известные советские водочные марки на конкурс в первую очередь потому, что за четыре года управления ФКП "Союзплодоимпорт" объем капитализации марок снизился с $900 млн до 250 млн, а объем акцизов, не поступивших в бюджет в связи с резким снижением продаж (с 4 млн до 200 тыс. дал), составил $350 млн. Кроме того, в документе говорится, чт ФКП проиграло 13 из 16 ключевых процессов за рубежом, направленных на восстановление прав России на свои торговые марки.

Решить проблему с марками МЭРТ предлагает следующим образом: провести конкурс "на наделение правом пользования и распоряжения (без права уступки) товарными знаками", по результатам которого с коммерческой организацией, выигравшей конкурс, заключить соответствующий договор. Таким образом, право собственности на марки в любом случае остается за государством.

В ФКП "Союзплодоимпорт" комментировать инициативу МЭРТ отказались. "Мы не комментируем внутренние документы МЭРТ", - сказал гендиректор "Союзплодоимпорта" Владимир ЛОГИНОВ. В Минсельхозе, которому подчиняется ФКП, сказали, что об идее проведения конкурса ничего не слышали. "Я не в курсе такой инициативы", - заявил министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ. Однако он пообещал разобраться в сложившейся ситуации.

Группу S.P.I., которая ведет судебные споры с ФКП о владении марками в России и за рубежом, предложение МЭРТ не смущает. "Мы считаем, что права на эти марки в России рано или поздно вернутся к нам, но не таким способом, - заявил президент S.P.I. Андрей СКУРИХИН. - В Страсбурге сейчас рассматривается вопрос о законности самого первого решения по маркам от 2001 г., когда права на них в России были переданы ФКП. Если это решение будет принято в нашу пользу, никакие конкурсы не помешают нам вернуть все права на марки".

Участники рынка считают выставление трех водочных марок на конкурс правильным решением. "Это был бы положительный шаг", - уверен президент калужского ТПГ "Кристалл" Сергей ЗИВЕНКО. Между тем другие производители не горят желанием "пользоваться и распоряжаться" советскими водочными марками.

"Для "Синергии" эти бренды вряд ли были бы интересными, потому что в России они долгое время не поддерживались и потому пришли в забвение. Та же "Гжелка", которую убили судебными спорами, имеет больший потенциал, чем "Столичная", "Московская" и "Русская", - заявил PR-директор группы компаний "Синергия" Андрей МАЛАФЕЕВ. - Кроме того, эти бренды отягощены судебными разбирательствами на международном уровне".

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