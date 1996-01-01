Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Водочные бренды выставят на аукцион
Госкомпания "Союзплодоимпорт" собирается выставить на конкурс находящиеся в его распоряжении знаменитые водочные бренды "Столичная", "Московская" и "Русская", пишет RBC daily.
Конкурс не предполагает продажи прав собственности на эти марки: победитель получит лишь право пользования и распоряжения ими. Но из-за того, что водочные марки отягощены судебными разбирательствами на международном уровне и требуют существенных вложений для восстановления прежних позиций на рынке, российские производители алкоголя пока не горят желанием участвовать в конкурсе.
Федеральное казенное предприятие (ФКП) "Союзплодоимпорт" основано по распоряжению Правительства РФ в 2001 г. Доход ФКП в 2005 г. составил 158 млн руб., чистая прибыль - 50 млн руб. В ведении ФКП находятся многие марки, созданные в советское время. Помимо "Русской", "Столичной" и "Московской" к ним относятся "Советское шампанское", "Печень трески", "Карат".
МЭРТ считает целесообразным выставить известные советские водочные марки на конкурс в первую очередь потому, что за четыре года управления ФКП "Союзплодоимпорт" объем капитализации марок снизился с $900 млн до 250 млн, а объем акцизов, не поступивших в бюджет в связи с резким снижением продаж (с 4 млн до 200 тыс. дал), составил $350 млн. Кроме того, в документе говорится, чт ФКП проиграло 13 из 16 ключевых процессов за рубежом, направленных на восстановление прав России на свои торговые марки.
Решить проблему с марками МЭРТ предлагает следующим образом: провести конкурс "на наделение правом пользования и распоряжения (без права уступки) товарными знаками", по результатам которого с коммерческой организацией, выигравшей конкурс, заключить соответствующий договор. Таким образом, право собственности на марки в любом случае остается за государством.
В ФКП "Союзплодоимпорт" комментировать инициативу МЭРТ отказались. "Мы не комментируем внутренние документы МЭРТ", - сказал гендиректор "Союзплодоимпорта" Владимир ЛОГИНОВ. В Минсельхозе, которому подчиняется ФКП, сказали, что об идее проведения конкурса ничего не слышали. "Я не в курсе такой инициативы", - заявил министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ. Однако он пообещал разобраться в сложившейся ситуации.
Группу S.P.I., которая ведет судебные споры с ФКП о владении марками в России и за рубежом, предложение МЭРТ не смущает. "Мы считаем, что права на эти марки в России рано или поздно вернутся к нам, но не таким способом, - заявил президент S.P.I. Андрей СКУРИХИН. - В Страсбурге сейчас рассматривается вопрос о законности самого первого решения по маркам от 2001 г., когда права на них в России были переданы ФКП. Если это решение будет принято в нашу пользу, никакие конкурсы не помешают нам вернуть все права на марки".
Участники рынка считают выставление трех водочных марок на конкурс правильным решением. "Это был бы положительный шаг", - уверен президент калужского ТПГ "Кристалл" Сергей ЗИВЕНКО. Между тем другие производители не горят желанием "пользоваться и распоряжаться" советскими водочными марками.
"Для "Синергии" эти бренды вряд ли были бы интересными, потому что в России они долгое время не поддерживались и потому пришли в забвение. Та же "Гжелка", которую убили судебными спорами, имеет больший потенциал, чем "Столичная", "Московская" и "Русская", - заявил PR-директор группы компаний "Синергия" Андрей МАЛАФЕЕВ. - Кроме того, эти бренды отягощены судебными разбирательствами на международном уровне".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Положили с "Радиоприбором"