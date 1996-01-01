Сейчас в рознице распродаются остатки сигарет, выпущенных в прошлом году. После того как они закончатся, продавцам придется снизить цены на сигареты.

В распоряжении газеты "Коммерсантъ" оказался перечень максимальных розничных цен на сигареты, установленных пятью крупнейшими производителями с начала этого года. Цены оказались ниже среднерыночных на 10-15%.

С 1 января в стране действует новая система взимания табачного акциза. Теперь его ставка привязана к максимальной розничной цене (МРЦ), которую табачные фабрики с начала года обязаны указывать на пачках сигарет. Ставки акциза составляют 100 руб. за тысячу сигарет с фильтром плюс 5% от максимальной розничной цены; весь акциз должен составлять не менее 115 руб. Для сигарет без фильтра - 45 руб. за тысячу штук плюс 5% от МРЦ, но не менее 60 руб.

При этом розничные точки не имеют права продавать сигареты по более высокой цене. В распоряжении "Коммерсанта" оказался перечень максимальных розничных цен, задекларированных в Федеральной налоговой службе в конце декабря пятью крупнейшими производителями сигарет: Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, Gallaher Liggett-Ducat и Imperial Tobacco. Эти цены оказались ниже, чем те, по которым продаются сигареты в рознице. В сравнении с имеющимися у газеты данными среднее превышение нынешней МРЦ в торговых точках достигает 10-15%.

Такой разброс цен при официально задекларированных МРЦ розничные операторы и табачные производители объясняют наличием прошлогодних остатков на складах дистрибуторов и розничных точек. Управляющий директор Philip Morris в России Лео МАКЛОХЛИН говорит, что весь ассортимент сигарет его компании с указанием МРЦ на пачке будет полностью представлен в рознице не ранее марта 2007 г. "Только тогда можно будет делать выводы о соблюдении розницей максимальных цен на сигареты",- говорит Лео Маклохлин.

По закону пачки старого образца могут продаваться в рознице до 1 января 2008 г. "Уже сейчас мы постепенно начинаем отгрузку с наших складов пачек нового образца с МРЦ, в основном это касается наиболее продаваемых брендов, таких как Winston, у которых высокая степень ротации, эти пачки в рознице появятся уже в феврале. Весь ассортимент мы ожидаем в рознице в течение февраля-марта",- говорит управляющий по связям с общественностью JTI Анатолий ВЕРЕЩАГИН. Если расчеты табачных компаний верны и начиная с марта в рознице станут появляться пачки нового образца, через два месяца цены на сигареты начнут падать. Это подтверждают сами участники рынка и эксперты.