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Россияне будут летать по е-билетам
Министерство юстиции зарегистрировало приказ министра транспорта РФ Игоря ЛЕВИТИНА от 8 ноября 2006 г. "Об установлении формы электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации". Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.
Приказ определяет форму электронного авиабилета (e-ticketing) и багажной квитанции, а также порядок их оформления. Как сообщалось ранее, услугу электронного билета в России планируется ввести с 1 января 2008 г. Услуга электронного билета позволит пассажирам бронировать авиабилеты через Интернет с собственного персонального компьютера.
Необходимость перехода российских авиакомпаний на e-ticketing обусловлена требованиями Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по переходу авиаперевозчиков на использование e-ticketing в 2007 г., а также рядом других факторов. В то же время действующая нормативно-правовая база не позволяет обращение электронных билетов в РФ.
В связи с этим Минтрансу необходимо разработать и утвердить "Положения о требованиях к электронному билету как к перевозочному документу на воздушном транспорте" и зарегистрировать в Министерстве юстиции РФ.
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