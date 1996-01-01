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"МегаФон" заманил клиентов танцами
25 января во Владивостоке открылся новый центр экспресс-обслуживания абонентов сети "МегаФон-Дальний Восток".
Открытие прошло весело и нестандартно: ближе к концу рабочего дня из динамиков возле здания по адресу: ул. Светланская, 143 (район остановки "Авангард") зазвучала зажигательная ритмичная музыка, и тут же в окнах второго этажа появились танцующие фигуры, подсвеченные зеленым и синим, - фирменными мегафоновскими цветами.
Зрелище привлекло множество народу, особенно молодежи, тем более что, когда немного стемнело, участники танцевального марафона на фоне светлых жалюзи смотрелись очень эффектно. Но первые посетители не только веселились и рассматривали просторный стильно оформленный офис, но и активно подключались. Как сообщили в "МегаФоне", за три часа работы центра в их ряды влились 124 новых абонента.
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