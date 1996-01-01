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За магазинами не замерзло
Многие магазины с нетерпением ждут новогодних праздников, поскольку в этот период продажи резко идут вверх. И покупателям приятно: билборды и витрины пестрят объявлениями о скидках, бонусах и подарках. Как оценивают прошедшие новогодние продажи владивостокские компании, выяснял корреспондент "ЗР".
Всем собеседникам предлагалось ответить на три вопроса: 1) Насколько успешными были новогодние продажи, оправдали ли они ваши ожидания? 2) Были ли в ваших магазинах новогодние скидки, акции, лотереи, бонусы и пр.? Как вы считаете, влияют ли они на размер продаж? 3) Какие товары из вашего ассортимента пользовались в этот период особым спросом? Вот что ответили наши собеседники:
Ольга КОЗУБ, директор сети магазинов VIP Persona:
- Новогодние продажи оправдали наши ожидания. В этом году рождественские скидки мы объявили достаточно рано - в первых числах декабря, и покупатели откликнулись. В индустрии моды сезонные скидки реально влияют на размер продаж - в этом мы убеждаемся каждый год. Человек понимает, что может купить модную брендовую одежду и при этом сэкономить: судите сами - рождественские скидки в наших магазинах доходили до 50%. Если говорить о наиболее востребованных товарах, то в этот период особым спросом пользуется, конечно, нарядная одежда, а также всевозможные украшения и аксессуары.
Всеволод ОЗНОБИХИН, руководитель отдела маркетинга и рекламы сети магазинов "Домотехника":
- Результатами мы довольны - план новогодних продаж был выполнен. В этот период мы предлагали покупателям и скидки, и розыгрыш призов, и специальный новогодний кредит (беспроцентный и без первого взноса), кроме того, были скидки и подарки от производителей техники. Мы знаем, что в новогодние праздники покупатели этого ждут, и не можем обмануть их ожидания. К Новому году люди покупают больше подарков для своих родных и близких, поэтому возрастает спрос на мелкую бытовую технику. В то же время хорошо идет и крупная техника (ее приобретают для собственного пользования) - покупатели понимают, что в новогодние праздники это можно сделать на более выгодных условиях.
Елена РАХМАНЕНКО, генеральный директор ювелирной группы "Роскошь":
- Новогодние продажи в наших магазинах были удачными. В этот период для покупателей мы приготовили подарки и, кроме того, провели совместную акцию со столичным ювелирным заводом "Адамас": она включала в себя скидки, розыгрыш призов и СМС-акцию. Мы не рассматриваем это как прямой инструмент увеличения продаж: скорее, здесь мы работаем на будущее, подобные акции помогают сформировать лояльность покупателей. В новогодние праздники вырос интерес к такой услуге, как подарочный сертификат, и не только среди частных клиентов: многие компании покупали такие сертификаты в подарок своим сотрудникам.
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, директор сети магазинов DNS:
- В целом наши ожидания по объемам продаж оправдались, хотя, конечно, всегда хочется большего. Спрос на все группы товаров был равномерным - сложно выделить что-то одно. В этот период в наших магазинах действовали новогодние цены, покупателям вручались подарки, но я считаю, что это всего лишь дань моде - реально на размер продаж праздничные акции не влияют.
Сергей КАРАЧЁВ, коммерческий директор сети салонов "Спектр Связи":
- Новогодние продажи в наших салонах удались. Были и подарки для покупателей (игрушка - символ наступающего года), и розыгрыши призов. За последние годы люди уже привыкли к новогодним акциям и скидкам, и в этот период ждут чего-то особенного. Если честно, мы особо не рассчитывали, что подарки повлияют на размер продаж, а рассматривали их как способ формирования позитивного имиджа компании и лояльности покупателей. Но итоги продаж показали, что в какой-то степени подарки мотивировали людей купить телефон именно у нас - при выборе они оценивали новогодние предложения в разных салонах. Наибольшим спросом в этот период пользовались телефоны среднего класса: многие хотели сделать подарок к празднику и при этом подарить не самый дешевый телефон. На втором месте - недорогие массовые модели. Если же говорить о дорогих телефонах, то традиционно они дают небольшой процент продаж, но в новогодние праздники продажи в этом сегменте увеличились примерно в 2 раза.
Среди тех, кто остался недоволен новогодними продажами, - магазины, торгующие отопительным оборудованием. "Декабрь в этом году выдался теплым, - посетовали в компании "Микроклимат". - Обычно в начале зимы и в период новогодних праздников продажи отопительных приборов резко возрастают, но в этом году погода нас подвела. Не помогли даже скидки и бонусы".
Что же касается компаний, торгующих отделочными материалами, то предновогодний период для них не играет такой роли, как для других магазинов - в это время роста продаж у них, как правило, не наблюдается. "Спрос на наши товары возрастает весной, с началом строительного сезона, а в конце лета - начале осени достигает своего пика", - рассказали "ЗР" в салоне "Кафеллини".
"Декабрь для нас - обычный месяц, и никаких новогодних скидок и распродаж перед Новым годом мы не устраиваем", - соглашается Виктория ЧЕСНОКОВА, коммерческий директор компании "Пилигрим-Владивосток".
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