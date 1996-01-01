Японские палочки из-за колючей проволоки

Зарубежные гости рассматривали возможность размещения на территории учреждения производства палочек из осины, а также прошли с экскурсией по колонии.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю Анатолий ЗАВАДСКИЙ, с предложением о сотрудничестве на японцев вышли через Интернет сотрудники отдела маркетинга приморской ФСИН.