На Сахалине построят микрорайон для бюджетников

Строительство микрорайона из 60 одно- и двухэтажных коттеджей началось на южной окраине Южно-Сахалинска. Хозяевами 50 домов станут работники бюджетной сферы города - в основном учителя и врачи. Это во многом стало возможно благодаря относительно доступной для них стоимости жилья - $750 за квадратный метр. К тому же в собственность владельцам коттеджей передаются 7 соток земли. Первоначальный взнос каждой семьи составляет 30% от стоимости жилья. Оставшуюся сумму кредитует банк. Причем срок погашения кредита при необходимости может быть продлен до 30 лет.